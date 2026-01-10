ElPozo defiende su liderato ante un Movistar Inter en crisis

Vísperas de la Eurocopa de fútbol sala, donde la selección española buscará hacerse con el título, los Reyes Magos han regalado un clásico de este deporte, para despedir la competición. Inter Movistar y ElPozo Murcia se ven las caras este mediodía (14:00 horas, Teledeporte) en un encuentro en el que los madrileños querrán cobrarse la venganza después de la derrota en Murcia y también volver a ganar tras la derrota en la semifinales de la Supercopa de España.

El cuadro murciano, con su victoria ante Santa Coloma, sigue liderando la competición. Eso sí, ahora están llegando serios problemas a los de Josan González. El pasado martes sufrieron mucho para poder llevarse la victoria, y es algo con lo que va a tener que lidiar el conjunto murciano en los próximos meses. Además, ahora llegan las fases importantes de los distintos campeonatos en los que sigue con vida. Nada más volver del parón de selecciones, ElPozo tendrá que medirse al Barça en la Copa del Rey.

«Si no pasa nada, tendremos a los 14 jugadores disponibles, y todo lo que significa eso, sobre todo en un contexto de regularidad, más que de superioridad. Estamos preparados para el reto», comentó el técnico, Josan González, sobre el buen momento que pasa la plantilla.

Josan González, entrenador de ElPozo / Israel Sánchez

El peor momento llega ahora, con el parón por la Eurocopa. Supone un stop en la competición de cuatro semanas, en las que los jugadores irán con sus selecciones: «Es algo que no está bajo mi control, y no me paro a pensar si me viene bien o me viene mal. Es lo que hay y me tocará adaptarme y preparar la semana con los jugadores que tenga para seguir creciendo», mencionó Josan González.

El Inter Movistar llega a este encuentro en un estado de forma crítico. El conjunto madrileño no ha ganado en sus tres últimos enfrentamientos. Sacó un empate en su duelo ante Peñíscola, para viajar hasta la Supercopa, donde cayó derrotado ante Palma Futsal. Posteriormente, en su regreso a la competición doméstica, salió derrotado del Palau.

Hoy, en Torrejón de Ardoz, el conjunto local quiere despedirse de su afición, regalándoles una victoria a sus aficionados. ElPozo Murcia, por su parte, no quiere ceder y busca seguir manteniendo su racha y el liderato.