El City arrasa al Exeter (10-1) en Copa con el regreso goleador de Rodri

Buenas noticias para el Manchester City, que solventó con una goleada escandalosa (10-1) el partido de la FA Cup ante el Exeter City en un encuentro que contó con el regreso goleador de Rodrigo Hernández y la presencia del nuevo fichaje de los de Guardiola, Semenyo, que justificó con el ‘MVP del Partido’ los 74 millones de euros que ha pagado el City por él.

Titular y goleador

Los dos fueron protagonistas en el once de Guardiola y lo agradecieron marcando, el español con un latigazo y el ghanés repartiendo su primera asistencia como citizen y siendo un dolor de cabeza para los de Exeter. El Etihad Stadium disfrutó de un festín de goles que inauguró el canterano Max Alleyne y selló otro canterano, Rico Lewis.

Otros canteranos que se sumaron a la fiesta fueron Nico O’reilly y el debutante Ryan McAidoo, que a sus 17 años, celebró su primer gol con la camiseta de los citizen. Este resultado supone la mayor goleada del técnico de Sampedor en toda su carrera como entrenador, no solo en el City, sino también en el Barcelona y en el Bayern.

Sin embargo, en el inicio de partido tuvo un protagonismo inesperado el meta del City, James Trafford, titular en la Copa por delante de Donnarumma. Después de sus intervenciones Max Alleyne, el central recuperado de su cesión al Watford, abrió el grifo y después Rodri Rodri confirmó puso tierra de por medio para un City que se desató y terminó marcando diez goles a un rival que anotó un golazo de honor para poner el colofón a uno de los partidos que serán recordados por mucho tiempo en Manchester. Y la mejor noticia es que Rodri volvió a ser protagonista en el césped.