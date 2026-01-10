El Alhama ElPozo recibe al Eibar en el cierre de la primera vuelta

Esta mañana, a las doce (DAZN) en el estadio Artés Carrasco de Lorca, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada quince, última de la primera vuelta en la Liga F y primera del año 2026, que van a enfrentar al Alhama ElPozo y al Eibar. Un mes después, vuelve la competición liguera en la máxima categoría del fútbol femenino español. El último choque fue ante el Sevilla con derrota (2-1) para las murcianas. Después, las alhameñas jugaron la eliminatoria de la Copa de la Reina, donde quedaron apeadas por el Atlético de Madrid. El Eibar viene de empatar (2-2) ante el equipo colchonero en el último duelo liguero de 2025.

El Alhama ElPozo necesita sumar cuanto antes la que sería tercera victoria de la temporada, primera del año, para seguir manteniendo el colchón de al menos tres puntos con los lugares de descenso. Los números son bastante deficientes.

El Eibar está algo mejor, ya que ha ganado cuatro partidos, ha empatado dos y ha perdido ocho, por lo que ocupa la undécima plaza con 14 puntos. Lleva tres goles menos marcados que el Alhama, ocho por once, aunque ha encajado muchos menos, veintiuno por treinta y ocho.

Las chicas de Josevi saldrán a por todas. El técnico no podrá contar con la capitana Judith por sanción. La mediapunta Miriam Rodríguez ‘Kuki’ ha comentado en la previa del partido que «este parón nos ha venido muy bien. Hemos venido con las pilas cargadas. Tenemos muchas ganas de arrancar la Liga F. Hemos trabajado muchísimo para afrontar este partido solo pensando en ganar. Queremos terminar bien la primera vuelta y sobre todo regalarle a nuestra afición los primeros puntos en el Artés Carrasco», dice.