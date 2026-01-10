El Alhama ElPozo tampoco gana con Randri en el banquillo

El Alhama ElPozo sumó su séptima derrota consecutiva al perder por la mínima ante un rival directo como es el Eibar (0-1). Fue el último partido de la primera vuelta y el reparto de puntos hubiera sido lo más justo, ya que ninguno de los equipos mereció mas.

Las alhameñas podrían terminar la jornada en zona de descenso, dependiendo del partido de entre las dos colistas, el Dux Logroño y Levante. Tras dos años sancionado, volvía al banquillo Randri García en sustitución de Jovi García, que seguirá de segundo. Ni con el técnico titular, el Alhama ElPozo fue capaz de vencer. La última vez fue en la sexta jornada al Deportivo de La Coruña, el pasado 5 de octubre.

Es muy complicado que el Alhama pueda ganar un partido sin tirar entre los tres palos. Es cierto que ha mejorado en defensa y por el momento ha cortado la sangría de goles encajados, muchos de ellos impropios de la máxima categoría del fútbol femenino, pero de medio campo hacia adelante se sigue mostrando inoperantes. Llegan muy poco al área contraria y cuando lo hacen no crean ocasiones claras.

El Eibar es un rival directo, ya que está colocado de media tabla hacia abajo. Y lo demostró. Sin hacer nada de otro mundo se llevó los tres puntos merced a un penalti muy riguroso. Al descanso se llegó sin goles. Nadie los mereció. Mucha lucha en la parcela ancha pero las defensas se mostraban muy firmes sin contemplaciones a la hora de sacar el balón.

Llega el penalti

En el minuto sesenta y cinco llegó la jugada clave que cambió el encuentro. Adela cayó dentro del área tras un choque con Yannel y la colegiada señaló el punto de los once metros. Tras revisión de la acción, se ratificó. La pena máxima fue lanzada por Carmen y batió a Sol que fue la meta titular en detrimento de Elena. No hubo poder de reacción de las locales. Ninguno de los contendientes merecía ir por delante en el marcador. El detalle del penalti fue clave.

El Eibar marcó un segundo gol en el minuto ochenta, pero esta vez la decisión de la colegiada favoreció los intereses del Alhama ElPozo, ya que fue anulado cuando parecía todo legal.