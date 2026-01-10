La afición del Hércules persigue su propio récord en Nueva Condomina

Por segundo año consecutivo, el estadio del Real Murcia será el destino de la primera visita de enero para el Hércules. Este clásico del sureste supondrá un partido de alta temperatura en una semana que, a juzgar por los termómetros, puede que acabe siendo de las más frías del invierno.

Circunstancia meteorológica que no impide que la afición blanquiazul aspire a reeditar, e incluso superar, el gran desplazamiento del año pasado, cuando más de 3.500 herculanos rompieron el récord de la última década. Pero a pesar del revuelo que este duelo genera entre ambas aficiones, el partido no deja de jugarse sobre el verde, al que ambos equipos llegan en situaciones bien distintas. Los granas acumulan siete victorias en los últimos siete partidos ligueros. La única derrota, hace tres jornadas, fue en casa y justamente contra el Sabadell, conjunto que con el ruidoso 1-5 del pasado sábado ha silenciado la buena dinámica que, incluso en ese mismo partido y pese a los reveses, ha estado consolidando el Hércules de Beto Company.

Beto se ve obligado a recuperar impulso ante un rival que suma siete victorias en nueve jornadas El técnico valenciano tendrá mañana, en territorio comanche y contra un rival entonado, el desafío de obtener una sonora victoria que mantenga a la plantilla y a la afición enganchadas al «efecto Beto», a la energía y a las ideas que ha traído este revulsivo al banquillo herculano, justo en el último partido de la primera vuelta de competición, que vendría a marcar el «año nuevo» futbolístico.