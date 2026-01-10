Fútbol
La afición del Hércules persigue su propio récord en Nueva Condomina
Hace exactamente un año peregrinaron 3.500 alicantinos a la capital del Segura en el mayor desplazamiento de la década
José Gómez
Por segundo año consecutivo, el estadio del Real Murcia será el destino de la primera visita de enero para el Hércules. Este clásico del sureste supondrá un partido de alta temperatura en una semana que, a juzgar por los termómetros, puede que acabe siendo de las más frías del invierno.
Circunstancia meteorológica que no impide que la afición blanquiazul aspire a reeditar, e incluso superar, el gran desplazamiento del año pasado, cuando más de 3.500 herculanos rompieron el récord de la última década. Pero a pesar del revuelo que este duelo genera entre ambas aficiones, el partido no deja de jugarse sobre el verde, al que ambos equipos llegan en situaciones bien distintas. Los granas acumulan siete victorias en los últimos siete partidos ligueros. La única derrota, hace tres jornadas, fue en casa y justamente contra el Sabadell, conjunto que con el ruidoso 1-5 del pasado sábado ha silenciado la buena dinámica que, incluso en ese mismo partido y pese a los reveses, ha estado consolidando el Hércules de Beto Company.
Beto se ve obligado a recuperar impulso ante un rival que suma siete victorias en nueve jornadas El técnico valenciano tendrá mañana, en territorio comanche y contra un rival entonado, el desafío de obtener una sonora victoria que mantenga a la plantilla y a la afición enganchadas al «efecto Beto», a la energía y a las ideas que ha traído este revulsivo al banquillo herculano, justo en el último partido de la primera vuelta de competición, que vendría a marcar el «año nuevo» futbolístico.
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- El Ayuntamiento de Cartagena da el primer paso para construir hasta 20 viviendas en Barrio de la Concepción
- Un vistazo al Parque Metropolitano Oeste de Murcia: adjudicadas las obras del que será el mayor jardín del municipio
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco