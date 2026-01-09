El UCAM Murcia viaja a Bilbao sin Moussa Diagne ni Kelan Martin

Con la baja de Moussa Diagne por una fractura en un dedo y sin la incorporación aún del último fichaje, Kelan Martin, afrontará este sábado el UCAM Murcia CB un partido ante el Surne Bilbao donde tiene la oportunidad de dejar sellada matemáticamente la clasificación para la Copa del Rey. Sito Alonso, entrenador del conjunto universitario, ha desgranado en rueda de prensa cómo ha sido la semana después de sufrir dos derrotas consecutivas y las expectativas que tiene puesta en el nuevo ala pívot estadounidense, afirmando también que su llegada no implica, de momento, la salida de Zack Hicks.

Valoración del fichaje de Kelan Martin.

"La plantilla nunca está cerrada y esta contratación es una muestra de nuestros objetivos y la ambición que tenemos como club. Creo que es un jugador que es una apuesta, como en su momento lo fue Davonte Cacok, un jugador que lleva sin jugar un tiempo, pero que el nivel que ha dado durante su carrera deportiva es muy bueno, y creo que nos puede ayudar en la posición 3 y de 4, a tener esa versatilidad. Ha tenido una mano muy fiable durante toda su carrera y, sobre todo, es otro jugador que si está bien, a nivel físico también nos aporta un poquito de nuestra identidad. Es súper positiva esta incorporación".

Kelan Martin, nuevo jugador del UCAM Murcia, con el Besiktas en la Eurocup la pasada temporada. | EUROCUP / Eurocup

¿Seguirá en la plantilla Zach Hicks?

"Lo único que sé es que hemos hecho una contratación de un jugador importante, pero ahora, por ejemplo tenemos la baja de Moussa Diagne durante un tiempo, que ha tenido un problema en un dedo, y nunca se sabe lo que puede ocurrir. No creo que el fichaje dé lugar a lo otro, y si da lugar, pues dará. Pero no es una situación en la que me haya parado a pensar, simplemente hemos trabajado en esta contratación porque creo que es importante, y también porque es una incógnita cuándo puede Kaiser Gates. Hemos tenido algunos problemas de salud con algunos jugadores en esa posición (ala pívot), y creo que es importante tener claro que queremos intentar tener las mejores posibilidades dentro de la plantilla, y creo que esto es muy bueno para nosotros".

La semana de trabajo tras la derrota ante el Gran Canaria.

"La derrota la hemos asumido con total normalidad. Es decir, la derrota, cuando vas a una cancha de un equipo que habitualmente te pone muchísimos problemas, ya sea fuera de casa o dentro de casa, para poder ganarles, creo que haciendo un partido que no es de nuestro nivel en cuanto a situaciones que no dependen de nosotros, es decir, el acierto y las situaciones puntuales defensivas que tenemos que corregir y ue hemos trabajado esta semana. Una vez que acabó el partido analizamos varias cosas que yo creo que son importantes para intentar competir fuera de casa. Tenemos experiencia en eso porque la mejora en los últimos años fuera de casa es increíble, pero sabemos la dificultad que tiene ahora el desplazamiento a Bilbao".

El análisis del partido ante el Surne Bilbao.

"El Surne Bilbao, desde mi punto de vista, siempre ha dado un paso adelante muy grande en la confección de la plantilla. Creo que han metido jugadores, que aparte de darles mucho nivel ofensivo, tienen un carácter específico que les da una identidad que a mí particularmente me gusta mucho, y mucho más cuando juegan en casa. Creo que tiene un juego interior con gran versatilidad grande, ya no solo Hlinason, que es el hombre al que todos conocemos, sino que hay jugadores que pueden jugar al 4 y al 5, y son duros a nivel defensivo. Y esa versatilidad es buena. Y Melwin Pantzar, por ejemplo, a mí, en la posición de exterior, me encanta. Es un jugador que les da un empuje muy grande a nivel defensivo, con una intención de contraataque y de penetración que saca muchas faltas. Aparte, la pareja de bases es de las más, desde mi punto de vista, solventes. A mí me gusta mucho verlos jugar, a los dos jugadores durante los partidos que analizamos o los que puedo ver. Creo que es un equipo que está haciendo, como siempre, las cosas muy muy bien".

Una semana con un solo partido para recuperar.

"Es bueno tener una semana de trabajo, sobre todo, porque en el periodo de Navidad la situación ha sido de partidos continuos, sin parar. Entonces, volver a la normalidad creo que es muy bueno. Nosotros hemos aprovechado para trabajar y luego he hecho un ejercicio que lo he compartido con los jugadores, que creo que es muy bueno. Siempre que empiezo el año tiro un año atrás a ver dónde estaba yo. Y cada uno de nosotros hemos hecho ese ejercicio. Creo que es un buen ejercicio para activar otra vez un poco la rabia de este colectivo, que nosotros solo podemos competir si la tenemos todo el rato en cada partido metida dentro de nuestra cabeza. La rabia por competir cada posesión, cada balón y contra cualquier rival. Echar la vista un año atrás y veréis dónde estábamos todos nosotros, los jugadores y el entrenador".

La lesión de Moussa Diagne.

"En principio tiene una fractura en el dedo de la mano y eso va a impedir estar en la siguiente semana. No sé exactamente cómo, porque no lo pregunto, pero he hablado con él y la verdad es que le he estoy muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho porque ayer entrenó, pero el pisotón los recibió anteayer. Parecía que era simplemente un dolor, pero no era un normal, era súper fuerte. Por eso ayer se confirmó su fractura en el dedo. Y agradecerle a Moussa el compromiso que tiene siempre con cada cosa que hacemos en el equipo. Soy una persona que nunca olvidaré los esfuerzos que hace por el equipo".

Moussa Diagne, en los minutos que jugó en el UCAM Murcia-MoraBanc Andorra de la primera jornada / ACB Photo-Javier Bernal

Los jugadores que componen la expedición.

"Viajamos los trece que están sanos. El nuevo todavía no viaja, pero sí los restantes. Si hubiera estado Moussa, nos hubiéramos llevado también a uno de los que habitualmente no están convocados para los partidos de Liga Endesa, como Rubén López de la Torre o Dani García, pero faltando Moussa nos llevamos a los dos para decidir allí en función de cómo estemos".

¿El fichaje es para mantener la rabia y el gen competitivo del equipo?

"Es más por eso que por otra cosa, sin ningún tipo de duda. Yo tengo un jefe aquí al lado que me comunica todas las situaciones en función de los fichajes que hacemos. Y ahora estamos 10-4, y cuando pasa esto, que no es una cosa muy habitual, que no ha ocurrido nunca, tienes que reactivarte otra vez, primero porque los rivales ya te prestan más atención, y ya nos pasó cuando fuimos segundos, y luego porque cuando tú estás bien, la gente, y es normal, te alaba, te dice lo guapo que eres, lo bien que vistes. Cuando te das cuenta y te miras al espejo, vistes igual que siempre, haces exactamente lo mismo que siempre. Si te crees que vistes mejor que antes, tienes un problema en la elección de la ropa. Vamos a ver si elegimos la ropa que tenemos que ponernos bien para siempre ser muy competitivos. Ese gen competitivo significa, para mí, ganar o perder, no entro en ello, es luchar contra Bilbao como si no hubiera mañana, como si fuera el último partido de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer siempre en cada partido cuando jugamos con el UCAM Murcia".