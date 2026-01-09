Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

Un oro y dos bronces para Murcia en la Copa Oro del Nacional

La selección cadete masculina logra el título, y la juvenil femenina e infantil masculina acaban en el tercer puesto

La selección cadete masculina, celebrando su triunfo. | FBRM

Dioni García

Dioni García

La selección cadete masculina de balonmano se proclamó campeona de la Copa Oro del Campeonato de España de selecciones autonómicas disputado en Blanes. En la final, el combinado autonómico se impuso a Navarra por 42-32, alzándose así con el primer puesto de la clasificación final. Antes, en semifinales, Murcia derrotó a Asturias (23-37), y en cuartos de final, donde llegó tras lograr la primera plaza en su grupo de clasificación, a Castilla La Mancha (32-33). Con Alejandro Barbero como técnico, el equipo campeón ha estado compuesto por Ricardo Contreras, Alejandro Mellina, Lucas Gómez, Carlos Monge, Juan Francisco Higueras, Ángel Alonso, Héctor Ballabriga, Jorge Sanabria, Lucas Rodríguez, Unai González, Diego Piñero, Juan Díaz, José María Espinosa y Jesús García.

La selección infantil masculina de la Federación de Balonmano de la Región de Murcia

Asimismo, dos combinados autonómicos más subieron al podio. El juvenil femenino alcanzó el tercer puesto al derrotar a Asturias (30-27) en el partido decisivo, mientras que el infantil masculino también logró el bronce al ganar a Euskadi (45-46). El cadete femenino se quedó a las puertas de la medalla al perder con Asturias (40-39) en la lucha por la tercera plaza.

Selección juvenil femenina que logró el bronce en la Copa Oro del Campeonato de España de selecciones autonómicas de balonmano

