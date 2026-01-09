Kelan Martin llega a Murcia para volver a encajar al UCAM

El UCAM Murcia CB ha firmado el mejor arranque de su historia en la Liga Endesa, llegando a contar con un balance de 10 victorias y dos derrotas, tiene virtualmente sellado su billete para la que será su tercera participación de las últimas cinco ediciones de la Copa del Rey y se encuentra a un triunfo de superar su mejor marca en una primera vuelta en la ACB.

Si alguien es experto en demostrar qué significa la palabra resiliencia, ese es el conjunto universitario. Pues es el último ejemplo de cómo se ha levantado tras el varapalo de perder a Kaiser Gates, su ala-pívot titular, a mediados de septiembre por una grave lesión de rodilla. El esfuerzo colectivo para cubrir esta posición, con Toni Nakic dando un paso adelante en su primer año en Murcia, el carácter de Will Falk o la polivalencia de Howard Sant-Roos han permitido al UCAM paliar los problemas junto a un Zach Hicks que en un principio se convirtió en una solución de emergencia, pero que no ha conseguido cogerle el tono a su primera experiencia en Europa.

Por eso, después de enlazar por primera vez esta temporada dos derrotas consecutivas, ante el Real Madrid y el Dreamland Gran Canaria, el UCAM Murcia no se ha quedado quieto. Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, el equipo universitario ha recurrido al mercado con la temporada en marcha para intentar ponerle solución a este asunto antes de afrontar un tramo crucial del curso. Por lo que ha apostado por Kelan Martin para hacer que todas las piezas vuelvan a encajar.

Kelan Martin, nuevo fichaje del UCAM Murcia, durante la pasada temporada con el Besiktas. / EUROCUP

No obstante, la apuesta por el norteamericano, de 30 años de edad y 2,01 metros de estatura, es fuerte. Y es que llega a Murcia después de casi un año sin jugar debido a una fractura de tobillo de la que ya parece haber dejado atrás. Se trata de un caso similar al de Devontae Cacok, que después de un año y medio mermado por una lesión de rodilla, está volviendo a brillar con su juego en el conjunto universitario.

Así pues, Kelan Martin, que está representando por Misko Raznatovic, de la agencia Beobasket, llega a la plantilla de Sito Alonso para reforzar tanto la posición de alero como la de ala-pívot. Y es que contar con jugadores polivalentes es una de las principales características del róster universitario en los últimos tiempos, aunque si por algo destaca este fichaje es por su capacidad ofensiva. Es un jugador capaz de abrir el campo al contar con gran acierto desde el perímetro. De hecho, la pasada temporada firmó un 49% de acierto desde el triple en la Eurocup con el Beskitas, donde promedió también 11,3 puntos y 2,5 rebotes. No obstante, el jugador de Louisville también cuenta con un potente físico para generar por dentro en el uno contra uno y cargar el rebote.

Cuenta con experiencia en la NBA, al pasar por las filas de los Minnesota Timberwolves o Indiana Pacers, entre otros, pero también en Europa al haber militado en el MHP Riesen Ludwigsburg, Pinar Karsiyaka y Besiktas recientemente, donde compartió posición con el exuniversitario Dustin Sleva la pasada campaña. De hecho, en la EuroCup se midió a rivales de la ACB como Gran Canaria o Joventut, frente a los que anotó 10 puntos en cada encuentro.

Hicks entra a canasta ante Tavares en el UCAM Murcia-Real Madrid / Israel Sánchez

Hicks, en la rampa de salida

Su fichaje coloca a hora en la rampa de salida de Zach Hicks al contar el UCAM con 15 jugadores en su plantilla y ocupar Kelan Martin plaza de extracomunitario. El equipo universitario no tendría problemas en jugar con tres jugadores de estas características en la FIBA Europe Cup, sin embargo, al poder incluirse tan solo dos en la ACB, parece que su adiós sería la mejor solución. Sobre todo teniendo en cuenta que Rubén López de la Torre también se encuentra integrado para las convocatorias de la competición europea aunque haya tenido un rol muy secundario hasta ahora en la ACB.

¿Cuándo debutará Kelan Martin?

El conjunto universitario se enfrenta mañana a domicilio al Bilbao Basket en la Liga Endesa (19.00 horas, DAZN), por lo que lo más previsible es que Kelan Martin no debute con el UCAM hasta la próxima semana en la que se retomará el calendario de la FIBA Europe Cup ante el Rostock alemán para después medirse al Casademont Zaragoza en la Liga Endesa, siendo estos dos partidos en el Palacio de los Deportes.