Fútbol
Jorquera: "Llego al Real Murcia al cien por cien y con ganas de aportar"
El extremo, que es el primer refuerzo invernal del conjunto grana, aterriza en la capital del Segura para volver a coger confianza tras su paso por Portugal
El Real Murcia ha presentado a su nuevo extremo, Joel Jorquera, tras convertirse en el primer movimiento del mercado invernal. El atacante llega cedido por el Moreirense portugués y cuenta con experiencia tanto en Primera Federación como en Segunda División tras conseguir el ascenso con el Eldense.
El futbolista catalán valoró positivamente su estreno como jugador grana y destacó la bienvenida de sus nuevos compañeros. "La verdad es que ha ido muy bien. El recibimiento en el vestuario ha sido espectacular, todos los compañeros han sido muy amables conmigo", expresó ante los medios y aseguró que se ha reecontrado con jugadores con los que ya había coincidio en el pasado, como es el caso de Pedro Benito durante la estancia de ambos en el Cádiz B.
Sobre cómo se concretó su fichaje, Jorquera explicó que todo avanzó con rapidez. "Fue cosa de algunas semanas. Mi agente habló con el club y yo lo tenía bastante claro. Estoy muy contento de estar aquí", reiteró.
Tras una primera vuelta en Portugal con menos minutos de los deseados, el extremo llega con hambre de fútbol. "He venido para volver a coger confianza, sumar minutos y recuperar sensaciones. Llego con muchas ganas", afirmó. Además, en cuanto a su condición física, envió un mensaje tranquilizador tras superar una lesión. "Estoy al 100% recuperado y con ganas de aportar en todo lo que haga falta", dijo.
A la hora de marcarse metas, Jorquera fue directo y colectivo. "Mi objetivo es ayudar al equipo, ya sea con goles o asistencias, para conseguir el objetivo final", incidió.
Finalmente, el nuevo futbolista del Real Murcia dedicó elogios a sus nuevos aficionados, ya que este domingo se podrá vivir una de las mejores entradas de la temporada en el duelo ante el Hércules (18.00 horas). "La afición del Murcia es increíble. Desde el primer momento me han dado mucho cariño y apoyo. El ambiente que se vive aquí es espectacular", concluyó.
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Un vistazo al Parque Metropolitano Oeste de Murcia: adjudicadas las obras del que será el mayor jardín del municipio
- El Ayuntamiento de Cartagena da el primer paso para construir hasta 20 viviendas en Barrio de la Concepción
- Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete