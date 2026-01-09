Granada-Murcia Promises y Athletic-UCAM, en la Copa Juvenil

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey Juvenil emparejó al Murcia Promises ante el Granada y al UCAM contra el Athletic. Los equipos murcianos van por el mismo lado del cuadro y ambos jugarán la primera eliminatoria fuera de casa, los días diecisiete o dieciocho de enero. En caso de pasar de ronda, el Murcia Promises jugaría ante el ganador del Real Betis- Mensajero; mientras que el UCAM ante el vencedor del Alavés-Calavera en los octavos de final que se jugarían el veintiocho de enero.Es la edición número setenta y cuatro de la Copa del Rey Juvenil, donde el Barcelona con diecinueve títulos es el referente.