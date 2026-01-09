Cuatro jugadores murcianos, en la selección para el Europeo de fútbol sala

Cuatro jugadores de la Región de Murcia han sido convocados para jugar con la selección española el Campeonato de Europa que se disputará del 21 de enero al 7 de febrero en Letonia, Lituania y Eslovenia. Dos porteros y dos ala cierre han entrado en la lista facilitada por el seleccionador nacional, Jesús Velasco, donde también hay dos futbolistas más del Jimbee Cartagena y uno de ElPozo Murcia.

En la portería, el técnico ha llamado a los mazarroneros Antonio Navarro, del Manzanares, y Chemi, del Jimbee, en una nómina de tres guardametas que completa Dídac, del Barça, y de la que uno será descartado. En principio, Navarro, que es el más joven de ellos y que acumula menos experiencia internacional -nació el 5 de abril de 2001, por lo que tiene 24 años-, aparece como el tercer meta y el que tiene más posibilidades de quedarse finalmente fuera de la lista, pero el murciano, que llegó a las categorías inferiores de ElPozo Murcia siendo infantil de segundo año tras iniciarse en el Mazarrón FS, no está dispuesto a ponérselo fácil a sus dos compañeros de puesto.

Antonio Navarro, guardameta murciano del Manzanares / Pascu Méndez/ElPozo

Navarro, que también pasó una temporada por el fútbol, se convirtió en portero por casualidad. Siendo jugador de campo, su equipo se encontró sin guardametas en guardametas y desde ese día, que se puso bajo los palos, no ha abandonado ese puesto. El murciano, que estuvo ocho años en la cantera de ElPozo, decidió en la temporada 2021-2022, cuando jugaba en el filial en Segunda B, aceptar una oferta que le llegó del Manzanares. Y esa misma campaña se convirtió en el jugador revelación de la Primera División española, siendo en la actualidad el meta titular del equipo manchego.

Chemi, un clásico

El otro portero murciano convocado también es de Mazarrón. José Miguel Oliver Solano ‘Chemi’ se ha convertido en un fijo de la selección española, con la que debutó en abril de 2021. El cancerbero del Jimbee Cartagena, con el que ha conquistado tres Supercopas, la última de ellas el pasado domingo, y dos ligas, está llamado a alternar la titularidad en este Europeo con el azulgrana Dídac. Nacido el 19 de febrero de 1996, el mazarronero también pasó por la cantera de ElPozo, de donde salió para militar dos campañas en el O Parrulo y recalar en Cartagena en la 2020-2021, coincidiendo con la llegada al banquillo de Duda, quien ya lo había tenido a sus órdenes en el equipo murciano.

Mellado, suma y sigue

Además, dos ala cierre, uno de ElPozo y otro del Jimbee, están también en la lista. Miguel Ángel Cano Mellado (Blanca, 23 de julio de 1999) ya ha disputado varios torneos internacionales con la selección española, a la que llegó en 2020, el último de ellos el pasado Mundial, y es un fijo en las convocatorias. El blanqueño, que llegó al Jimbee en 2018 desde el Futsal Librilla, se ha convertido en uno de los líderes del equipo nacional. Además, en la Supercopa fue un jugador clave en el nuevo título alcanzado por su equipo, con el que tiene contrato hasta 2027.

Ricardo Mayor se consolida

Por su parte, Ricardo Mayor Gonzálvez (Librilla, 21 de febrero de 2000), que es el único jugador de la absoluta que ha pasado por todas los combinados nacionales de categorías inferiores, ya debutó la campaña. Mayor se inició en el fútbol sala en su pueblo para llegar a la cantera de ElPozo en 2013, del que salió para ser cedido durante dos campañas al Córdoba. En la 2022-2023 regresó al club de Murcia, donde se ha convertido en un referente.

Los convocados

Junto a los cuatro jugadores murcianos, también han sido citados el portero Dídac (Barça), los cierres Raya (Movistar Inter) y Antonio (Barça), el ala cierre Rivera (ElPozo), los alas Cecilio (Movistar Inter), Cortés (Jimbee), Novoa (O Parrulo), Rivillos (Palma) y Dani Zurdo (Jaén), el ala pívot Adolfo (Barça), y los pívots Pablo Ramírez (Jimbee) y Jesús Gordillo (MFK Tyumen).

Las fechas

La concentración para preparar el Europeo arrancará el próximo lunes 12 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los jugadores realizarán diez sesiones de entrenamiento antes del viaje a Eslovenia. España debutará el viernes 23 ante la anfitriona (20:30 horas) y la fase de grupos la completará frente a Bielorrusia el lunes 26 (17:30 horas) y contra Bélgica el jueves 29 (17:30 horas).