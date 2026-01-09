Fútbol
Colunga: "Ante el Hércules es un partido con una carga emocional diferente"
El entrenador del Real Murcia se muestra contento por el trabajo de su equipo realizado durante la semana y confía en sumar los tres puntos este domingo en Nueva Condomina
El Real Murcia cerrará este domingo ante el Hércules la primera vuelta del calendario en el grupo II de Primera Federación (18.00 horas, Movistar +). Un primer tramo de competición en el que los granas llegaron a tocar fondo, siendo colistas de la clasificación, pero que pueden cerrar en la zona de play off de ascenso con un resultado positivo esta jornada.
El estadio murcianista vivirá una de las mejos entradas de la temporada. Restan apenas 5.000 localidades por vender y se desplazarán unos 4.000 aficionados desde Alicante, por lo que el Real Murcia tendrá que saber gestionar también las emociones además de lo que ocurra dentro del terreno de juego. "Es un partido con una carga emocional diferente, pero son tres puntos más en juego ante un buen equipo. Tenemos que estar muy concentrados en todas las fases porque tienen a jugadores diferenciales y lo tomamos como un partido más. Aunque sí que es cierto que hay unos determinados partidos durante el año que tienen una carga emocional extra y este así lo es", remarcó Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en la previa del choque.
"A nivel de trabajo ha sido como otra semana cualquiera, estamos entrenando muy bien y los chavales están haciendo un trabajo fantástico. Cuando llega el mercado puede ser que no sea la misma sensación, por el tema de las salidas o llegadas, pero a nivel de trabajo ha sido una semana más e intentar plantear el partido para ganar los tres puntos", señaló el asturiano.
Respecto a este asunto, el técnico grana valoró la llegada de Joel Jorquera tras ser el primer movimiento del Real Murcai en este mercado invernal. "Creo que es un perfil de jugador que no teníamos. Viene al cien por cien para ayudar y estamos muy contentos. Será bueno meterlo cuanto antes en dinámica, ver cómo se encuentra y que esa adaptación sea lo más rápido posible. Estamos muy contentos con su incorporación", valoró Colunga sobre el extremo.
"Me dedico a entrenar"
Preguntado por su peso en la toma de decisiones para incorporar jugadores en este mes de enero, donde el Real Murcia cuenta con una reestructuración en su organigrama deportivo tras la salida de Asier Goiria, Colunga fue tajante. "Soy entrenador y me dedico a entrenar. Al final te pueden preguntar y dar tu opinión, pero me dedico a entrenar. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Obvio que la parte técnica puede preguntar o pedirte opinión por el perfil, pero lo importante es que todo el que venga nos ayude a ganar partidos", comentó.
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Un vistazo al Parque Metropolitano Oeste de Murcia: adjudicadas las obras del que será el mayor jardín del municipio
- El Ayuntamiento de Cartagena da el primer paso para construir hasta 20 viviendas en Barrio de la Concepción
- Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete