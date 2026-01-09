El Cartagena, ‘paralizado’ por las deudas de Paco Belmonte

Este jueves saltó la noticia. Un nuevo varapalo para el nuevo FC Cartagena de Alejandro Arribas. La Asociación de Futbolistas Españoles -AFE- confirmó a través de un comunicado oficial que el club albinegro mantiene deudas con jugadores. No especificó el escrito público si esos impagos se corresponden con futbolistas de la actual plantilla, pero fuentes del club confirmaron a este diario que se trata de compromisos de la temporada anterior. La herencia de Paco Belmonte y Duino Inversiones sigue haciendo mella en el Cartagonova aún después del cambio en la propiedad.

El FC Cartagena es, junto con el Algeciras, el único club de Primera Federación con impagos a futbolistas. Se encuentra en el listado de morosos que la AFE publicó este jueves al mismo nivel que el Fuenlabrada y el Sarriana, de Segunda Federación, y el CD Zuera, de Tercera. Es el caso más sangrante, puesto que es el único equipo que proviene del fútbol profesional y que ha disfrutado de una media de ingresos mayor a seis millones de euros sólo por derechos televisivos durante los últimos cinco años.

Los fantasmas de la antigua gestión del FC Cartagena vuelven a aparecer por el Cartagonova. Y es que estas deudas no pertenecen a la temporada en curso. Tal y como confirmaron a La Opinión fuentes directas del club, los impagos se corresponden con la temporada anterior. La actual plantilla entrenada por Javi Rey está al corriente de pago, como pudieron afirmar diversas fuentes cercanas a los futbolistas a este diario.

Jugadores de la temporada pasada

Son los jugadores de la campaña 2024-25 los que mantienen una disputa abierta con el club portuario a través de la AFE. Una o varias denuncias provenientes de ese grupo de futbolistas ante la asociación han acarreado la investigación y aprobación de la deuda del club por parte de las comisiones mixtas, entidad reconocida por la Real Federación Española de Fútbol para velar por los intereses económicos de los jugadores.

Esto viene de lejos. Ya a mitad de la desastrosa temporada pasada, la AFE fue informada de un retraso importante en el cobro de las nóminas de los jugadores del FC Cartagena. Con su presidente David Aganzo a la cabeza, la asociación visitó al vestuario albinegro para informar y asesorar a los futbolistas sobre sus derechos y posibilidades ante los impagos que se estaban produciendo. El club se comprometió ante este organismo y ante su plantilla a hacer frente a los pagos, pero no cumplió con su cometido y fue incluido en la lista de morosos de la AFE.

Archivo - El presidente de Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, en la sede del Ministerio, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Sólo la entrada en el club de Alejandro Arribas en julio esclareció el asunto. Gracias a la aportación de capital del madrileño, la entidad pudo llegar a un acuerdo para el pago a plazos de las cantidades adeudadas, que superaban los dos meses. Así se retiraron las denuncias y se excluyó al club de la lista de morosos para poder ser inscrito en Primera RFEF. También así se pudo recibir la ayuda por descenso, ya que, de lo contrario, habría sido destinada a cubrir las deudas en primer lugar, y se evitó el descenso administrativo.

Ahora, una nueva denuncia ha devuelto al Cartagena a la lista de morosos con todo lo que ello supone. Es posible que se haya producido un incumplimiento en ese plan de pagos o que uno de los jugadores que no denunció en su momento lo hiciera después del verano, siendo adjudicado su caso al plazo de invierno de la AFE.

Mercado en pausa

Más allá de la mala imagen que los impagos proyectan hacia el exterior, también se producen otras circunstancias derivadas. Negativas para el funcionamiento de la entidad y del equipo de Javi Rey. La consecuencia más directa es la suspensión de los servicios federativos hasta el pago de las cantidades aprobadas. Esto significa que el FC Cartagena no podrá fichar en este mercado invernal hasta que no solvente sus deudas. Javier Hernández no podrá cerrar ninguna operación por el momento.

Alejandro Arribas ofrece hoy una rueda de prensa

Por fin ha llegado el día. Después de todos los vaivenes que ha sufrido el proceso de compraventa del FC Cartagena, su comprador, Alejandro Arribas, comparecerá públicamente para explicar en qué estado se encuentra la entidad. Tiene un reto mayúsculo el exfutbolista madrileño, ya que debe ofrecer ante su afición la confianza que le han quitado todas las irregularidades de los acuerdos con Duino y Felipe Moreno.

A partir de las 11. 30 horas de la mañana, Arribas se pondrá delante de los micrófonos en la sala de prensa del Cartagonova para confirmar la compra de la entidad y explicar su proyecto al frente del Cartagena. Debe explicar Arribas quién le acompaña en este proyecto, aunque ya se conoce que Víctor Alonso se hará cargo de la dirección general mientras que Javier Hernández será la cabeza visible de la comisión deportiva.

Javier Hernández y Alejandro Arribas, en el palco del estadio Santo Domingo en el Alcorcón-FC Cartagena / LOF

Como añadido, tendrá que explicar los impagos por los que la Asociación de Futbolistas Españoles -AFE- ha incluido al club en la lista de morosos, a qué fase de gestión se atribuyen y cómo se pretende solucionar esta coyuntura. Circunstancia que afecta directamente a las posibilidades del club en el mercado de invierno, en el que debe reforzarse. Por último, debe dar Alejandro Arribas un rumbo deportivo al club y expresar sus intenciones de cara al futuro para el Fútbol Club Cartagena.