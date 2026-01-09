Arribas: "La deuda es de 3,5 millones, pero el FC Cartagena va a seguir adelante"

Finalmente compareció en rueda de prensa de Alejandro Arribas. Se produjo con la sensación de que llegaba con meses de retraso y una larga lista de asuntos pendientes sobre la mesa. Desde que en julio se hiciera público su acuerdo para convertirse en el nuevo propietario del FC Cartagena, el club ha vivido una transición interminable, marcada por idas y venidas, silencio institucional y una creciente incertidumbre en lo económico y lo deportivo. Por todo ello, la comparecencia del empresario madrileño se había convertido en una de las más esperadas de los últimos años en la entidad albinegra, no solo para explicar su proyecto, sino para poner orden en un escenario cargado de dudas.

Arribas se presentó este viernes ante los medios por segunda vez, pero la primera de forma oficial como máximo responsable del club, en un contexto especialmente delicado. A la compleja herencia recibida se le sumó ayer la denuncia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que incluyó al FC Cartagena en la relación de clubes con derechos federativos bloqueados por impagos, un hecho que ha incrementado aún más la presión sobre la nueva propiedad.

Un proceso que se alargó desde el verano

El desembarco de Alejandro Arribas en el FC Cartagena comenzó a gestarse en pleno verano, pero su materialización se fue dilatando durante meses. Lo que inicialmente parecía una operación rápida se transformó en un proceso largo y complejo, con revisiones contractuales, auditorías económicas y cambios de escenario que mantuvieron al club en una especie de limbo institucional.

Durante ese periodo, la anterior dirección continuó al frente de la gestión diaria mientras se resolvían los detalles de la compraventa, una situación que generó desgaste y desconfianza en el entorno. La falta de explicaciones públicas y la ausencia de una voz clara desde la nueva propiedad alimentaron las dudas sobre el futuro inmediato del club.

En ese aspecto Alejandro Arribas arrancó la comparecencia con un discurso de bienvenida: "Estamos aquí por tercera vez y definitiva, dispuestos a responder a todas las preguntas y ser francos con las dudas".

Arribas quiso explicar el proceso para que no haya dudas: “Todo comenzó en julio. Ha habido problemas en el camino y se han resuelto en las últimas semanas. Cortadone al final tiene el 100% de las acciones y la anterior directiva ha dimitido. Estamos con muchas ganas".

Sobre la auditoria que se ha realizado ha sido claro: “Se ha demorado todo por esa auditoria. La deuda está en torno a 3,5 millones de euros. Esa es la deuda y trabajeremos en ella. El club no corre peligro”. En el mes de julio no se hizo una auditoria y el máximo dirigente explica la razón: "Entramos el 17 de julio. No había tiempo para hacer una auditoria porque eso dura meses y la temporada iba a empezar. Confiamos en las personas que había. Entramos en una negociación. Tras la rueda de prensa que hago aquí en noviembre cambian las condiciones y yo no estaba de acuerdo con esos cambios. Hay otra negociación y el 25 de noviembre se llega a un nuevo acuerdo y quedamos a la espera de la auditoría, pero cuando llegó apareció más deuda de la acordada y pactada. Tras la auditoria volvimos a negociar y todo fue rápido. Esa es la negociación”. Además, ha sido claro pese a todas las dudas: “El club va a seguir adelante”.

Víctor Alonso y Alejandro Arribas, durante la rueda de prensa / Iván Urquízar

El estado real del club tras la compra

Uno de los principales focos de atención estaba en la situación económica del FC Cartagena. Arribas y Víctor Alonso, a partir de ahora gerente del club, realizó una radiografía tras asumir la propiedad, detallando el estado financiero con el que se ha encontrado y los compromisos que condicionan la gestión actual.

Era importante contextualizar la herencia económica recibida y explicar las obligaciones pendientes. Alejandro Arribas subrayó que se realizó la auditoría y así está la situación: “Se ha demorado todo por esa auditoría. La deuda está en torno a 3,5 millones de euros. Esa es la deuda y trabajaremos en ella. El club no corre peligro”. En el mes de julio no se hizo una auditoria, el máximo dirigente explica la razón: “Entramos el 17 de julio. No había tiempo para hacer una auditoria porque eso dura meses y la temporada iba a empezar. Confiamos en las personas que había. Entramos en una negociación. Tras la rueda de prensa que hice aquí en noviembre cambian las condiciones y yo no estaba de acuerdo con esos cambios. Hay otra negociación y el 25 de noviembre se llega a un nuevo acuerdo y quedamos a la espera de la auditoría y cuando llega aparece más deuda de la acordada y pactada. Tras la auditoria volvemos a negociar y todo fue rápido. Esa es la negociación”.

Sobre si se sintió engañado por Duino Inversiones durante la negociación, el presidente no quiso confirmarlo, pero su respuesta daba a entender que sí, se limitó a contestar que trabajan de manera diferente: “Nosotros tenemos una manera de hacer las cosas y ellos, otra diferente”.

El bloqueo federativo, en primer plano

La inclusión del FC Cartagena en la lista de clubes con derechos federativos bloqueados por impagos, publicada esta semana por la AFE, añadió un nuevo elemento de tensión al inicio del mandato de Arribas. Esta situación impide, de momento, la inscripción de nuevos futbolistas y condiciona de forma directa el mercado de invierno.

El nuevo presidente explicó: “A principios de diciembre. Desde que he llegado la plantilla de este curso está al día. Son jugadores de temporadas anteriores a los que se le debe dinero y en los próximos días efectuaremos el pago”.

Proyecto deportivo y estructura interna

Arribas fue claro: “Lo que más nos preocupa es que queremos subir al equipo de la categoría y la segunda es el tema económico que dejó un presupuesto deficitario”.

El nuevo Consejo de Administración del club lo forman, además del máximo dirigente del club, Víctor Alonso y Nuria Aganzo, la esposa del presidente. De momento confirma que no hay ningún inversor que se haya unido al proyecto de Cortadone, aunque están en conversaciones con los empresarios de la zona.

Sobre la ayuda de la LFP por el descenso: “Desde el pasado verano el fondo de compensación ha servido para pagar deudas”. Eso sí, el presidente ha sido claro que pese a todos esos problemas no se ha arrepentido en ningún momento.

Además de la urgencia económica, Arribas aprovechó la comparecencia para avanzar en las líneas generales de su proyecto deportivo. El máximo responsable de esta área es Javier Hernández junto a Jerónimo Barrales. Aunque el presupuesto es más bajo, el objetivo del equipo es estar en zona de play off y sobre todo la idea del club es retornar cuanto antes al fútbol profesional. La estructura del club contará también con Paco Egea como director de cantera. En las bases ha enfatizado el presidente porque lo ve clave: “Queremos tener unos presupuestos serios y equilibrados que no comprometan el futuro del club. Ojalá podamos ingresar mucho y así gastar mucho porque queremos hacer crecer el club. Queremos mejorar la cantera, vengo de un club (Rayo Majadahonda) donde teníamos una de las mejores canteras que han sacado a muchos jugadores y eso es lo que queremos aquí. Queremos sacar jugadores de la cantera. Queremos mejorar las instalaciones y queremos colaborar con todos los clubes de Cartagena”.

Arribas quiere ascender este año: “Queremos tener las mismas opciones y vamos a hacer lo que el club pueda y a por ello vamos. Cuanto antes tiene que volver al fútbol profesional”. Eso sí, reiterando que el presupuesto será ajustado.

Ciudad Deportiva

Sobre la Ciudad Deportiva, el presidente confirmó que de momento por contrato se puede seguir ahí, pero la intención de la nueva directiva es dar un paso más: “La idea es hacer crecer el club y para ello es mejorar las instalaciones. En eso estamos. He estado en otros equipos y las instalaciones del Cartagena son normales, ni mejores ni peores. Creo que vamos a mejorar y es lo que vamos a hacer”

Un punto de partida para el futuro

La comparecencia con una mirada al futuro inmediato del FC Cartagena. Arribas fijó las prioridades de su mandato y los objetivos que guiarán el proyecto en los próximos meses, tanto en el plano institucional como en el deportivo: “Se deben aumentar los ingresos y quitar gastos innecesarios. El presupuesto está ahora ajustado”. Además ha hablado con la plantilla: “El club le ha transmitido tranquilidad de que se va a cumplir con las obligaciones y esa tranquilidad va a ayudar a que se consigan mejores resultados”.

Más que una simple presentación, la rueda de prensa se interpreta como un punto de partida tras meses de espera, silencios y dudas. Un momento clave para que el nuevo presidente explique cómo pretende sacar al FC Cartagena de una etapa convulsa y construir una nueva hoja de ruta para el club.

Alejandro Arribas, con el teléfono en la mano, durante el partido del Cartagena en Alcorcón. | LOF / LOF

EL CSD, en breve

De momento la compraventa en el CSD no aparece “Nosotros firmamos el día 2 y hace poco días se llevó al registro. Vosotros y nosotros queremos que esto vaya rápido, pero las administraciones no funcionan así, está todo presentado y todo listo y próximamente tiene que salir todo”.

El Plan con Hacienda

Uno de los grandes retos es la deuda con Hacienda que ahora está en 1,5 millones. Víctor Alonso, gerente del club explicó el asunto: “Es la deuda más importante del club tanto por volumen como por importancia. Para nosotros es una prioridad, pero es cierto que no vamos a poder solucionarlo de un día para otro. Nosotros colaboramos con ellos para reducir la deuda y ellos se van a portar bien con nosotros sin realizar embargos. No quiero comentar más".

Sobre la deuda privada también explicó Víctor Alonso la situación: “Vamos a tener que ir asumiendo cantidades, pero necesitamos colaboración de los acreedores para poder llegar a los pagos. Necesitamos ese punto de equilibrio. Uno de nuestros retos es reducir los gastos para que la situación se arregle y necesitamos unos calendarios accesibles”