Getafe 1-2 Real Sociedad
Aramburu enmudece el Coliseum con un gol en el 96' que da los 3 puntos a la Real Sociedad
EFE
Madrid
La Real Sociedad ganó 1-2 al Getafe con un tanto en la primera parte de Brais Méndez y con otro de Fernando Aramburu en el minuto 96, que contestó al de Juanmi Jiménez en el 90.
La Real Sociedad se adelantó en el partido por medio de Brais Méndez, que batió a Soria con un zurdazo en el minuto 36. Después desperdició dos mano a mano de Oyarzabal ante Soria y Juanmi empató en el minuto 90 para el Getafe.
Cuando parecía que el partido iba a terminar con la igualdad, Aramburu remató un córner a la red para dar tres puntos a la Real Sociedad, que igualó al Getafe en la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División) y se colocó décimo a falta de la disputa del resto de la jornada.
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Un concejal de Abarán, a la víctima de un barrendero acusado de agresión sexual: 'Abusó de la confianza, te pide que lo perdones
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- El Ayuntamiento de Cartagena da el primer paso para construir hasta 20 viviendas en Barrio de la Concepción
- Un vistazo al Parque Metropolitano Oeste de Murcia: adjudicadas las obras del que será el mayor jardín del municipio
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco