UCAM Murcia y Surne Bilbao: ¿primer cruce de caminos?

Por primera vez en lo que va de temporada, el UCAM Murcia CB ha encajado dos derrotas consecutivas. Los partidos ante el Real Madrid y el Dreamland Gran Canaria han frenado la excelente trayectoria de un equipo que estaba firmado los mejores registros en la historia del club en la ACB. Sin embargo, el calendario no da tregua. La plantilla de Sito Alonso debe ponerse pronto en pie para afrontar otra maratón de encuentros con el regreso de la competición europea. Una FIBA Europe Cup en la que el UCAM es uno de los equipos favoritos a hacerse con el título, como también lo es el Surne Bilbao Basket.

El conjunto vasco medirá la reacción a estos dos tropiezos consecutivos de los universitarios, pero el partido de este sábado en el Bilbao Arena (19.00 horas, DAZN) puede ser el primer cruce de caminos de varios que pueden darse entre ambos en este 2026. Especialmente porque los dos son los máximos candidatos a levantar la FEC esta campaña. El Bilbao Basket defiende su condición de campeón, al conquistar el título la pasada temporada, mientras que el UCAM está demostrando por méritos propios sobre la pista que puede ser un serio contrincante para arrebatárselo.

Ambos volverán esta semana al calendario del Top-16, donde los de Ponsarnau acumulan siete victorias consecutivas y los dos cuentan con un balance de 2-0 a falta de cuatro jornadas en esta segunda ronda. Por lo que tienen bien encaminado su pase, pero podrían cruzarse a partir de semifinales en la FIBA Europe Cup o directamente en la final. De hecho, la propia competición, ha colocado a ambos en el máximo escalón como equipos más poderosos de cara a lo que resta de 2026 en la competición.

Facundo Campazzo defiende a David DeJulius en el UCAM Murcia-Real Madrid / Israel Sánchez

No obstante, todavía queda muchas semanas para que eso ocurra si finalmente se da el caso. Y el primer enfrentamiento de este curso entre UCAM Murcia y Bilbao Basket puede tener mucha trascendencia para la Copa del Rey. Porque si el conjunto bilbaíno quiere apurar sus opciones de intentar sellar un billete para la cita de Valencia en febrero todo pasa por su pabellón. Deberá ganar tanto al UCAMMurcia como a La Laguna Tenerife y después imponerse en la última jornada de la primera vuelta al Covirán Granada a domicilio. Todo ello para intentar sumar nueve triunfos que puede que incluso no le garanticen su presencia.

Sin embargo, el Bilbao Arena es su máximo aval para intentar lograr este hito, puesto que tan solo el Barça y el Valencia Basket han logrado conquistar este escenario en lo que va de temporada en la ACB.

El camino hacia la Copa en juego

Los de Sito Alonso, por su parte, tratarán de dar un golpe sobre la mesa para intentar seguir haciendo historia. Si el UCAM ya acumula dos clasificaciones por méritos deportivos para una Copa del Rey, tratará de que la tercera sea como cabeza de serie. Sus dos tropiezos consecutivos le han mermado en esta lucha, pero todavía cuenta con opciones para ello una vez que las diez victorias le permiten estar clasificados de manera virtual desde hace semanas.

Con su undécimo triunfo, que todavía parece que se resiste, el UCAM ya superaría su mejor marca de victorias en una primera vuelta en la Liga Endesa y estaría muy encaminado a defender ese Top-4 que le permitiría evitar a rivales como Real Madrid, Valencia o Barça en los cuartos de final.