El UCAM Murcia arranca enero con un fichaje: Kelan Martin

Apenas ha transcurrido una semana de enero y el UCAM Murcia CB ya hay cambios. Por primera vez el conjunto universitario ha encadenado dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa en lo que va de temporada, pero no quiere dormirse. Si ya daba una especie de toque de atención Sito Alonso en su última comparecencia pública tras la derrota en Gran Canaria, al remarcar que su equipo no estaba jugando con la "contundencia habitual" y que había "recuperar jugadores" que antes contaban con picos más altos de forma, el club ha movido ficha rápidamente.

Y es que la posición de ala-pívot es un hándicap que arrastra el equipo murciano desde que en pretemporada cayó lesionado de gravedad Kaiser Gates al tener que ser intervenido de su rodilla durante la previa clasificatoria de la Basketball Champions League. El UCAM tuvo que moverse rápidamente en el mercado y buscar una solución de urgencia con la incorpración de Zach Hicks, sin embargo, no ha encontrado el rendimiento esperado durante estos meses.

Un tiempo en el que, a pesar de las dificultades, ha firmado el mejor arranque de su historia en la Liga Endesa llegando a contar con balance de diez victorias y dos derrotas. El esfuerzo colectivo para cubrir esta posición, con Nakic dando un paso adelante en su primer año en Murcia, el carácter de Will Falk o la polivalencia de Howard Sant-Roos han permitido al UCAM paliar los problemas en esa posición junto a un Hicks que en su primera expriencia en Europa no ha podido brillar.

Por eso, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, el equipo universitario ha recurrido al mercado con la temporada en marcha para intentar ponerle solución a este asunto antes de afrontar un tramo crucial del curso. Así pues, el UCAM ha apostado por el fichaje de Kelan Martin para contar con más variantes en el ala-pívot.

No obstante, el norteamericano, de 30 años de edad y 2,01 metros de estatura, es un jugador que puede alternar tanto la posición de alero como la de 'cuatro'. Destaca así por su polivalencia, algo característico en la conformación de la plantilla durante los últimos años, pero sobre todo por su capacidad ofensiva.

Es un jugador capaz de abrir el campo al contar con acierto desde el perímetro. De hecho, la pasada temporada firmó un 49% de acierto desde el triple en la Eurocup con el Beskitas, donde promedió también 11,3 puntos y 2,5 rebotes. No obstante, también es un jugador potente para generar por dentro en el uno contra uno y cargar el rebote.

Cuenta con experiencia en la NBA, al pasar por las filas de los Minnesotta Timberwolves o Indiana Pacers, entre otros, pero también en Europa al haber militado en el Pinar Karsiyaka y Besiktas recientemente, donde compartió posición con el exuniversitario Dustin Sleva la pasada campaña. Sin embargo, este curso ha tenido que lidiar con una fractura de tobillo de la que parece que se encuentra recuperado.

Hicks entra a canasta ante Tavares en el UCAM Murcia-Real Madrid / Israel Sánchez

Hicks, con un pie fuera

Con su fichaje, se produciría la salida de Zach Hicks al contar el UCAM Murcia con 15 jugadores en su plantilla y ocupar Kelan Martin plaza de extracomunitario. El equipo universitario no tendría problemas en jugar con tres jugadores de estas características en la FIBA Europe Cup, sin embargo, al poder incluirse tan solo dos en la ACB, parece que su salida sería la mejor solución. Sobre todo teniendo en cuenta que Rubén López de la Torre también se encuentra integrado para las convocatorias de la competición europea aunque haya tenido un rol muy secundario hasta ahora en la ACB.

El conjunto universitario se enfrenta este sábado a domicilio al Bilbao Basket en la Liga Endesa (19.00 horas, DAZN), por lo que lo más previsible es que Kelan Martin no debute con el UCAM hasta la próxima semana en la que se retomará el calendario de la FIBA Europe Cup ante el Rostock alemán para después medirse al Casademont Zaragoza en la Liga Endesa siendo estos dos partidos en el Palacio de los Deportes.