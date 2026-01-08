El Real Murcia comienza por el ataque en el mercado invernal: Jorquera ya es grana

El Real Murcia no ha tardado en moverse durante el mercado invernal de 2026. Apenas ha necesitado una semana para incorporar a una nueva pieza con la que ya podrá contar el entrenador Adrián Colunga, y el club grana ha decidido comenzar por el ataque. El nuevo organigrama deportivo, tras la salida de Asier Goiria, tiene la misión de reconstruir este mes de enero una plantilla a la que el asturiano está exprimiendo para sacar su máximo rendimiento, pero que cuenta con varias carencias.

Desde hace años, especialmente desde su presencia en Primera Federación, le cuesta contar con futbolistas zurdos al Real Murcia. Ya sea para el extremo o el lateral, al final tiene a su disposición a futbolistas que deben desempeñar ese rol a pierna cambiada, siendo este hecho una ventaja para los defensas. De hecho, varios son los entrenadores que acaban reconvirtiendo a sus escasos laterales zurdos en extremos. Como el caso de Juanmi Carrión o el más reciente de Cristo Romero. Sin embargo, la democratización de una parcela deportiva que ahora componen Pedro Asensio, Adrián Colunga, Julio Camargo y José Miguel Almagro ha escogido a Jorquera para intentar paliar este asunto. No es un futbolista zurdo al uso, puesto que su pierna dominante es la derecha, pero es capaz de manejar ambas desde el costado izquierdo.

Jorquera celebrando un gol con el Eldense. / Áxel Álvarez/ Diario Información

El futbolista catalán, de 25 años de edad, ocupará la ficha libre que dejó en diciembre el delantero Matheus Cadorini al llegar desde la Primera División portuguesa. Una temporada y media en el Moreirense que le ha llevado de nuevo a España para enrolarse en las filas del Real Murcia. Jorquera llega a Murcia sabedor de la exigencia del club grana, al enfrentarse como rival con el Eldense, equipo con el que consiguió el ascenso a Segunda División. Por lo que su conocimiento de la categoría es un plus para obtener un rendimiento inmediato en los planes de Colunga.

Jorquera aterriza en la capital del Segura con la intención de relanzar una carrera que se frenó en el fútbol luso. El atacante no ha logrado consolidarse en el Moreirense, donde apenas ha tenido protagonismo en la primera mitad del curso, y ve en el Real Murcia una oportunidad para recuperar sensaciones y minutos en un contexto competitivo y exigente como el de la Primera Federación.

El extremo barcelonés es un futbolista eléctrico, vertical y con capacidad de desborde, capaz de actuar por cualquiera de las dos bandas. Su llegada permitirá al técnico grana ampliar las alternativas ofensivas y competir directamente por un puesto con Álvaro Bustos, además de facilitar que Cristo Romero pueda regresar a su posición natural en el lateral izquierdo tras varias semanas actuando en una zona más adelantada. Su salto definitivo llegó de la mano del Eldense, club en el que firmó dos campañas de notable rendimiento y con el que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2022-23.

Experiencia en Segunda y Primera Federación

Con el conjunto azulgrana disputó 61 partidos oficiales, repartidos entre Primera Federación y Segunda División, sumando cuatro goles y tres asistencias y dejando una imagen de jugador desequilibrante y comprometido. Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol portugués hace justo un año, cuando el Moreirense apostó por él para reforzar su plantilla en la élite.

Sin embargo, la etapa en Portugal no ha salido como esperaba. En la presente temporada apenas ha participado en cuatro encuentros, siempre partiendo desde el banquillo, sin lograr registrar goles ni asistencias. Un escenario que ha precipitado su salida en busca de continuidad, con el Real Murcia como destino prioritario.

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, durante el partido ante el Sanluqueño / LOF

Operación salida

La operación se ha cerrado sin coste económico para el club murcianista, una circunstancia que también condiciona otros movimientos pendientes en la plantilla. El caso de Zeka continúa abierto y supeditado a que el propio jugador dé un paso adelante, ya que desde la entidad grana se insiste en no asumir pagos por su salida. Además, no está nada clara la continuidad de Alex Schalk. El Real Murcia mantiene activas las gestiones para incorporar un defensa central, un mediocentro y un delantero en las próximas semanas.