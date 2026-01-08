Fichar a un central cuanto antes, una obsesión en el FC Cartagena

El FC Cartagena atraviesa un momento delicado en el eje de la defensa, condicionado por las lesiones de sus dos centrales llamados a tener un peso importante esta temporada. Fran Vélez se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la microrrotura muscular sufrida el pasado 3 de enero ante el Alcorcón, una dolencia que mantiene en vilo al cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos ligueros.

A esta ausencia se suma la de Marco Carrascal, que continúa con paso firme pero paciente su larga rehabilitación después de la grave lesión que sufrió a principio de curso y que le mantiene todavía al margen del grupo. En este contexto, Javi Rey trabaja con los mimbres disponibles y cuenta actualmente con Rubén Serrano e Imanol Baz como únicos centrales sanos del primer equipo para afrontar una fase exigente del calendario.

La situación no ha pasado desapercibida en las oficinas del Cartagonova y la dirección deportiva lleva semanas moviéndose en el mercado invernal con el objetivo de incorporar un refuerzo específico para el centro de la zaga que aporte garantías inmediatas y permita afrontar la segunda vuelta con mayor seguridad defensiva. Esta circunstancia se ha vuelto más prioritaria tras la nueva lesión del veterano central almeriense.

Un lance del partido entre el Alcorcón y el FC Cartagena / LOF

Descartado ante el Ibiza

Fran Vélez es seria duda en el FC Cartagena para los próximos compromisos tras la lesión muscular que sufrió el pasado 3 de enero ante el Alcorcón. El central tuvo que retirarse del terreno de juego durante el encuentro después de notar un pinchazo en el bíceps femoral, una dolencia que posteriormente fue diagnosticada como microrrotura muscular.

Este tipo de lesión, habitual en jugadores de alto nivel, suele implicar un periodo de recuperación de entre una y dos semanas, siempre supeditado a la evolución del futbolista y a las sensaciones en los trabajos de alta intensidad. En el caso de Vélez, el cuerpo técnico y los servicios médicos del club han optado por la prudencia para evitar una posible recaída en una zona especialmente sensible.

La baja del defensor llega en un momento delicado del calendario para el cuadro portuario. El equipo cartagenero recibe el día 11 al Ibiza en el Cartagonova, un partido clave, y apenas cinco días después, el viernes 16, afronta una exigente salida para medirse al Villarreal B. A día de hoy, la presencia de Fran Vélez está prácticamente descartada para el choque ante el cuadro isleño y no está garantizada y dependerá de su respuesta en los próximos entrenamientos para poder jugar ante el filial amarillo.

Mientras tanto, el técnico deberá buscar alternativas en el eje de la zaga para cubrir una ausencia que condiciona la planificación defensiva del equipo en una semana marcada en rojo. El objetivo es que el central regrese en plenas condiciones y sin riesgos añadidos en un tramo importante de la temporada.

Marco Carrascal, en un lance durante un entrenamiento. / Prensa FC Cartagena

Carrascal da pasos adelante

Marco Carrascal repasó el largo proceso de recuperación que atraviesa tras la grave lesión sufrida a principio de temporada. El defensor se mostró realista, sereno y muy centrado en el trabajo diario, dejando claro que el camino está siendo exigente tanto a nivel físico como mental. «Después de una lesión tan dura, hay mucho tiempo y mucho trabajo detrás», explicó Carrascal al ser preguntado por su estado actual. «Poco a poco recuperando, con paciencia, pero sin parar», añadió, subrayando que su día a día no entiende de descansos. «Todos los días son trabajo. Lo más importante es no parar de trabajar. Cuando otros tienen vacaciones, yo estoy trabajando. Al final es lo que toca».

El central reconoció que las primeras fases fueron más agradecidas: «Al principio es cuando más rápido va todo, más se mejora y las cosas son más fáciles». Ahora, sin embargo, el proceso se vuelve más lento. «Ahora que ya llevo un mes apoyando, andando normal, la cabeza te dice un poco más que no mejoras, pero yo creo que esto va a ir cada vez mejorando hasta el final».

Más allá del aspecto físico, Carrascal quiso destacar el papel clave del vestuario en su recuperación. «He tenido suerte porque los compañeros me lo han puesto muy fácil y, si no hubiera sido por ellos, esto hubiera sido mucho más duro», confesó. Especialmente en un contexto lejos de casa: «La soledad de no estar con la familia me la han puesto mucho más fácil para que mejore cuanto antes».