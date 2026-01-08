Los clubes de la Región en Segunda RFEF se mueven en el mercado

Este fin de semana arranca la segunda vuelta del campeonato en la Segunda Federación y los clubes de la Región de Murcia, que ocupan los puestos altos en el grupo IV, están decididos a reforzar sus plantillas de cara a un segundo tramo de campeonato que se espera que sea muy disputado con muchos candidatos a quedar en los puestos de privilegio.

El líder, el Águilas FC, se reforzó con un viejo conocido. Héctor Fernández vuelve al cuadro costero tras un breve paso en el Torremolinos. El lateral y extremo zurdo regresa a Águilas para darle más soluciones a Adrián Hernández.

El Yeclano Deportivo también se ha movido y ha incorporado a sus filas a Antonio Sánchez, delantero de 27 años procedente del CD Quintanar del Rey. La zona de ataque era un objetivo claro del cuadro del Altiplano, tras la falta de gol de sus apuestas en la primera vuelta.

En ese aspecto, la Deportiva Minera se ha aprovechado de esta circunstancia y se hizo en la tarde de ayer con los servicios de Babacar Fedior, delantero senegalés que había estado en el Yeclano Deportivo en esta primera vuelta.

Durante su etapa en el cuadro azulgrana, el delantero ha ido alternando titularidades y suplencias. En el campeonato liguero disputó un total de 15 encuentros, siete como titular y ocho saliendo desde el banquillo, acumulando 839 minutos de juego entre Liga y Copa. Unos números que reflejan su capacidad para ser determinante tanto de inicio como como revulsivo.

La Minera, el equipo que más se mueve

Con la llegada de Babacar Fedior, la Deportiva Minera suma ya su tercer refuerzo en este mercado invernal. Anteriormente, el club cerró las incorporaciones de Bitu, que ya debutó y tuvo minutos en el encuentro ante el Puente Genil, y de Simón Moreno. Tres fichajes que evidencian la clara apuesta del club por fortalecer la plantilla y pelear con garantías por el salto de categoría en la segunda parte de la temporada.