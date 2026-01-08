La AFE vuelve a confirmar impagos en el FC Cartagena

Tal y como ha anunciado la Asociación de Futbolistas Españoles esta misma mañana a través de un comunicado oficial, el FC Cartagena sigue debiendo dinero a futbolistas. Así se ha confirmado tras el cierre del plazo de invierno que la AFE otorga a los clubes para el abono de las cantidades adeudadas. Esta situación viene de la denuncia ante la AFE de uno o varios futbolistas albinegros, posiblemente de la pasada temporada, que ha acarreado la investigación y aprobación de la deuda por parte de las comisiones mixtas de la asociación. Los impagos confirmados por esta comisión conllevan la suspensión de los servicios federativos, por lo que el FC Cartagena no podrá fichar en invierno hasta que se solucionen.