Fútbol
La AFE vuelve a confirmar impagos en el FC Cartagena
La Asociación de Futbolistas Españoles anuncia que el conjunto albinegro sigue adeudando dinero y le suspende los servicios federativos
Tal y como ha anunciado la Asociación de Futbolistas Españoles esta misma mañana a través de un comunicado oficial, el FC Cartagena sigue debiendo dinero a futbolistas. Así se ha confirmado tras el cierre del plazo de invierno que la AFE otorga a los clubes para el abono de las cantidades adeudadas. Esta situación viene de la denuncia ante la AFE de uno o varios futbolistas albinegros, posiblemente de la pasada temporada, que ha acarreado la investigación y aprobación de la deuda por parte de las comisiones mixtas de la asociación. Los impagos confirmados por esta comisión conllevan la suspensión de los servicios federativos, por lo que el FC Cartagena no podrá fichar en invierno hasta que se solucionen.
- El langostino tigre se incorpora a la acuicultura murciana
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Vuelve a abrir uno de los bares más míticos de Murcia tras casi una década cerrado
- Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
- Se busca empresa para mejorar una de las carreteras que une la Región con la provincia de Albacete
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia: apunta el primer día inhábil de 2026
- Juzgan a una trabajadora del Servicio Murciano de Salud por cobro indebido de sobresueldos
- El fichaje de Toni Villa por el Real Murcia, en manos de Felipe Moreno