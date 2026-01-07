La revolución de la UD Ibiza, próximo escollo del FC Cartagena

La dificultad de cumplir los objetivos en una liga tan competitiva como la Primera Federación no se ve reflejada únicamente en el césped. También en la planificación de las plantillas. Recién abierta la ventana de fichajes, comienza la carrera por corregir y arreglar las carencias detectadas en los equipos que, en muchas ocasiones, comparten objetivos clasificatorios. El Ibiza, que debería haber sido este próximo domingo un rival directo para el FC Cartagena, se encuentra en plena revolución después de fallar estrepitosamente en su cometido durante la primera mitad de la campaña.

Se enfrenta este fin de semana el FC Cartagena (12.00 horas) a un equipo impredecible. Y es que el Ibiza ha decidido reformar su plantilla en los primeros días de 2026. No sabe a qué se enfrentará el equipo de Javi Rey en el estadio Cartagonova en el último partido de la primera vuelta. Por un lado, está el grupo que ha ganado únicamente dos partidos desde septiembre y por otro está el nuevo equipo que quiere formar el director deportivo Javi Lara.

Ante la desastrosa campaña que está protagonizando el cuadro celeste, la directiva ibicenca, con Amadeo Salvo a la cabeza, ha decidido dar un giro de timón y realizar cambios profundos en la plantilla. Mientras que Miguel Álvarez, fichado para sustituir a Paco Jémez en octubre, mantiene su puesto en el banquillo, la dirección deportiva ha puesto el punto de mira en los futbolistas. Concretamente en cuatro, a los que ha despedido de forma fulminante y sorprendente.

Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza / UD Ibiza

Álex Gallar, Fede Vico, Josep Señé y Belman han sido los cuatro damnificados por la situación del equipo. Cuatro nombres de los que se esperaba mucho más en la primera vuelta del campeonato. Especialmente sangrantes son los casos de Vico y Señé, fichados desde Segunda División para marcar diferencias en Primera RFEF y que se han quedado muy lejos de ayudar al equipo, que ahora mismo ocupa puestos de descenso.

Los números de Vico son el reflejo de esa caída: un solo gol en 15 partidos de liga, al que suma otro tanto en Copa del Rey. Demasiado poco para un futbolista llamado a marcar diferencias desde banda y que ha terminado siendo un actor secundario en un equipo necesitado de talento ofensivo.

No mucho mejor ha sido el paso de Señé. El centrocampista, procedente del Racing de Ferrol, tampoco ha logrado justificar su llegada tras una temporada completa en Segunda. Ha disputado once partidos con la camiseta celeste sin aportar ni un solo gol, perdiendo peso progresivamente hasta convertirse en una pieza prescindible dentro de la rotación.

Álex Gallar busca destino

Más impacto genera la salida de Álex Gallar, una operación esperada en el contexto actual, pero que no deja de ser una auténtica bomba por lo que representa el mediapunta catalán dentro del vestuario y en la historia reciente del club. Gallar, uno de los capitanes del Ibiza, llegó a la isla en agosto de 2023 procedente del Málaga y fue, durante dos temporadas, uno de los pilares del proyecto.

El exalbinegro se encuentra así sin equipo justo unos pocos días de volver a la que fue su casa. En el Cartagena, Álex Gallar disfrutó de dos temporadas de buen fútbol. En la primera, desde la llegada de Luis Carrión con la permanencia de la mano. Y en la segunda, con una de las mejores campañas del Cartagena en Segunda División en la que el equipo terminó noveno con 60 puntos.

Muchos equipos de Primera RFEF buscan perfiles similares al de Álex Gallar. El extremo podría encajar en varios proyectos punteros de la categoría, pero sus 33 años y el rendimiento de esta temporada generan recelo sobre su fichaje. Ya ha sido vinculado con el Real Murcia, pero no se harán esperar más pretendientes para el catalán.