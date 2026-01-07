Recuperar a Toni Nakic, el objetivo de Sito Alonso en el UCAM Murcia

Que el UCAM Murcia CB ha tenido un ‘agujero’ en el puesto de ala pívot desde que Toni Nakic cayó enfermo por una gripe en la previa de un partido de la FIBA Europe Cup hace menos de un mes, es un condicionante que tuvo en los dos partidos consecutivos que perdió ante el Real Madrid y el Gran Canaria. El bajo rendimiento de Zack Hicks, que solo ha brillado en un par de encuentros, unido a que el rendimiento del croata no ha estado al mismo nivel que en el primer tramo de la temporada, han sido un obstáculo.

Sito Alonso se ha marcado el objetivo esta semana de revitalizar a algunos jugadores que no han estado en la última semana con la misma energía que al principio. Y el más importante es Toni Nakic, un ‘4’ que llegó con el rol de suplente de Kaiser Gates. De repente, la lesión del estadounidense antes de comenzar la campaña, le convirtió en el titular. Encima, su relevo, Hicks, se ha convertido en el undécimo jugador de la plantilla en cuanto a minutos disputados.

Sito Alonso habla con Dylan Ennis en un entrenamiento del UCAM Murcia / Israel Sánchez

Nakic, que llegó el pasado verano desde el Breogán por la marcha de Nemanja Radovic, dio un paso al frente en el UCAM ante la baja de Gates. Hasta la décima jornada promedió 25 minutos en pista, 8,5 puntos, 2,5 rebotes y 2 asistencias para casi 10 puntos de valoración. Después se vio afectado por la gripe, un hecho que le hizo perderse el choque de la undécima jornada, frente al Valencia Basket en el Palacio. La actuación de Falk en ese duelo, que se convirtió en un coloso en el rebote y en defensa, tapó el agujero. Pero desde que se reintegró en la plantilla, en el triunfo ante el Covirán Granada, sus promedios han descendido considerablemente. En los tres últimos duelos de liga ha jugado una media de diez minutos menos (14:30), ha anotado la mitad de puntos (4,3) y solo se ha acercado en su promedio de rebotes (2,3). No ha dado ninguna asistencia y su valoración media ha sido de solo 1,6 puntos. Al jugador se le notó, además, falto de energía en defensa ante el Real Madrid y el Gran Canaria, permitiendo a su pares que elevaran sus promedios.

El mejor mes de competición para Nakic fue octubre, donde aportó 10 puntos por encuentro con un 43% de efectividad en los triples en 21:20 minutos en pista. Además, firmó un excelente 93,3% en los tiros libres, estadística que ha lastrado en las dos derrotas consecutivas a los de Sito Alonso. En octubre fue también cuando realizó su mejor actuación personal, en el triunfo ante el Baskonia en el Palacio, un partido donde sumó 13 puntos, 4 rebotes y 14 de valoración.

El UCAM Murcia necesita a Nakic y el croata de Sibenik precisa volver a sentirse importante. Ese es el objetivo de Sito Alonso en una semana donde el equipo solo tiene un partido, el sábado en la pista del Surne Bilbao.