El Real Murcia cierra al extremo zurdo Joel Jorquera

El Real Murcia ha cerrado su primer movimiento del mercado de invierno. El conjunto grana anunció la incorporación de Joel Jorquera, extremo catalán que llegará cedido hasta final de temporada procedente del Moreirense, club de la Primera División de Portugal. Una operación que, a falta de los últimos detalles, permitirá a Adrián Colunga sumar un perfil ofensivo que el equipo venía reclamando desde hace semanas.

Jorquera, 25 años, aterriza en la capital del Segura con la intención de relanzar una carrera que se frenó en el fútbol luso. El atacante no ha logrado consolidarse en el Moreirense, donde apenas ha tenido protagonismo en la primera mitad del curso, y ve en el Real Murcia una oportunidad para recuperar sensaciones y minutos en un contexto competitivo y exigente como el de la Primera Federación.

El extremo barcelonés es un futbolista eléctrico, vertical y con capacidad de desborde, capaz de actuar por cualquiera de las dos bandas. Su llegada permitirá al técnico grana ampliar las alternativas ofensivas y competir directamente por un puesto con Álvaro Bustos, además de facilitar que Cristo Romero pueda regresar a su posición natural en el lateral izquierdo tras varias semanas actuando en una zona más adelantada.

Formado en el Gavà y el Europa, Jorquera dio sus primeros pasos en el fútbol semiprofesional en el Hospitalet, antes de vivir su primera experiencia fuera de Cataluña en el Cádiz, donde militó en el filial durante la temporada 2021-22. Su salto definitivo llegó de la mano del Eldense, club en el que firmó dos campañas de notable rendimiento y con el que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2022-23.

Con el conjunto azulgrana disputó 61 partidos oficiales, repartidos entre Primera Federación y Segunda División, sumando cuatro goles y tres asistencias y dejando una imagen de jugador desequilibrante y comprometido. Ese rendimiento le abrió las puertas del fútbol portugués hace justo un año, cuando el Moreirense apostó por él para reforzar su plantilla en la élite.

Joel Jorquera / L.O.

Sin embargo, la etapa en Portugal no ha salido como esperaba. En la presente temporada apenas ha participado en cuatro encuentros, siempre partiendo desde el banquillo, sin lograr registrar goles ni asistencias. Un escenario que ha precipitado su salida en busca de continuidad, con el Real Murcia como destino prioritario.

La operación se ha cerrado sin coste económico para el club murcianista, una circunstancia que también condiciona otros movimientos pendientes en la plantilla. El caso de Zeka continúa abierto y supeditado a que el propio jugador dé un paso adelante, ya que desde la entidad grana se insiste en no asumir pagos por su salida. Además, no está nada clara la continuidad de Alex Schalk.

Atado ya Jorquera, la dirección deportiva sigue trabajando en otros frentes. El Real Murcia mantiene activas las gestiones para incorporar un defensa central y un mediocentro y un delantero en las próximas semanas.

Con la llegada de Joel Jorquera, el Murcia da el primer paso para reforzar una plantilla que busca un salto de calidad en la parcela ofensiva y que confía en que el extremo catalán aporte velocidad, talento y desequilibrio en una segunda vuelta que se presenta decisiva para las aspiraciones del equipo grana.