Joao Pedro Palmberg pasa a ser jugador de la primera plantilla del Real Murcia

El brasileño Joao Pedro Palmberg era hasta el momento jugador del filial aunque estaba en dinámica del primer equipo. Pero con la entrada de 2026, el jugador ha pasada a tener ficha con la plantilla de Adrián Colunga. Palmberg, que tiene 22 años, por lo que aún tiene condición de sub-23, ha disputado hasta el momento 15 encuentros, ocho de ellos como titular y siete como suplente. Contabiliza 678 minutos en Primera RFEF, en los que ha marcado dos goles. Uno de ellos fue en el tiempo de descuento ante el Villarreal B en la cuarta jornada que le valió al conjunto que entonces entrenaba Etxeberria para salvar el empate en casa. Y el segundo también el dio a los murcianistas una igualada, frente al Sevilla Atlético en la sexta jornada. Ambos los logró saliendo del banquillo en la segunda parte. En la pasada jornada, frente al Atlético Sanluqueño, fue titular y sustituido en el minuto 72. Palmberg, que nació el 5 de febrero de 2003 en Sao Paulo, llegó al club grana la pasada temporada, en la que ya disputó 27 partidos y marcó 3 goles.