El Jimbee, obligado a activar el ‘modo Liga’ en la resaca de la Supercopa

El Jimbee Cartagena no se detiene. Apenas 72 horas después de tocar el cielo en Palma de Mallorca con la conquista de la Supercopa de España, el conjunto cartagenero vuelve a enfundarse el mono de trabajo para afrontar una nueva exigencia liguera. Esta noche, a partir de las 20.30 horas, el Palacio de los Deportes será escenario del duelo ante el Noia Portus Apostoli, encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta y que será televisado por la plataforma La Liga Plus.

El equipo dirigido por Duda apenas ha tenido tiempo para saborear el que ya es el quinto título nacional de su historia. La euforia, inevitable tras un éxito de tal calibre, debe quedar a un lado para activar de inmediato el ‘modo Liga’, una competición en la que el Jimbee no puede permitirse distracciones. La clasificación así lo exige. El cuadro portuario es actualmente cuarto clasificado con 25 puntos, a once del liderato, pero, sobre todo, con una renta de apenas cuatro puntos respecto al noveno clasificado, precisamente el Noia, que marca la frontera con la zona que se queda fuera del play off.

El mejor equipo local de la categoría

La irregularidad ha sido, hasta la fecha, el principal enemigo del Jimbee en el campeonato doméstico. Sus números así lo reflejan: siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Sin embargo, hay un dato que invita al optimismo y que vuelve a convertir al Palacio de los Deportes en un argumento de peso. El Jimbee Cartagena es el mejor local de la categoría, con 18 puntos sumados merced a seis triunfos y tan solo dos derrotas. Un fortín que esta noche volverá a jugar su papel, con una afición que está llamada no solo a empujar desde el primer minuto, sino también a celebrar junto a los suyos el reciente título de Supercopa antes de que ruede el balón.

Enfrente estará un Noia Portus Apostoli que llega con hambre y ambición. El conjunto gallego se quedó a las puertas de disputar la Copa de España, a un solo punto, y todavía lamenta el empate (5-5) cosechado en Alzira ante el colista, en un partido que llegó a dominar con claridad. Aquel tropiezo le cerró la puerta del torneo copero, pero no ha apagado su ilusión. El equipo de David Palmas tiene la permanencia prácticamente sellada, con una cómoda ventaja sobre el descenso, y ahora mira hacia arriba con el objetivo de colarse en los play off.

El Noia intentará aprovechar el posible desgaste físico y, sobre todo, emocional de un Jimbee que viene de un fin de semana de máxima intensidad. Los gallegos esperan encontrar fisuras en el vigente supercampeón de España y llevarse el triunfo.

Para el Jimbee Cartagena, el choque es una prueba de fortaleza mental y de capacidad para competir cuando el calendario no concede tregua. Será, además, el penúltimo compromiso antes del parón por la Eurocopa, ya que el sábado cerrará este tramo en Alzira. Antes, los de Duda quieren despedirse de su gente como mejor saben: con una victoria trabajada en un duelo que se presenta tan exigente como revelador.