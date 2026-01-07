El Jimbee Cartagena se gusta y golea a un inoperante Noia

El Jimbee Cartagena rubricó una noche redonda en el Palacio de los Deportes al imponerse con autoridad al Noia Portus Apostoli (6-1) en el primer compromiso de la segunda vuelta liguera. Tres días después de levantar la Supercopa de España, el conjunto cartagenero brindó a su afición una goleada incontestable, cargada de argumentos futbolísticos y de esa confianza que otorgan los títulos, para seguir consolidándose en la zona noble del campeonato.

Jesús Izquierdo, capitán del Jimbee Cartagena, ofrece la Supercopa a la afición / Loyola Pérez de Villegas

El choque apenas tuvo historia. Es cierto que en los primeros compases el cuadro gallego trató de incomodar al equipo dirigido por Duda, presionando arriba y buscando sorprender en alguna transición. Sin embargo, todo se desmoronó para los visitantes en el minuto siete, cuando un error defensivo fue castigado con la máxima eficacia por Mellado. El cierre blanqueño, atento y con colmillo, robó el esférico y marcó a placer el 1-0, un tanto que abrió la veda y marcó definitivamente el guion del encuentro.

A partir de ahí, el Jimbee se adueñó del balón, del ritmo y del escenario. Con paciencia y autoridad, fue madurando el partido hasta encontrar el segundo golpe en el minuto 15. Waltinho culminó una acción tan vistosa como significativa: Chemi, imperial bajo palos durante todo el encuentro, se sumó al ataque tras varias paradas de mérito y sirvió un balón medido a la cabeza del hispano-brasileño, que no perdonó. Un gol que simbolizó el momento de plenitud de un equipo que juega con fe y descaro. Con el 2-0 se alcanzó el descanso, con la sensación de que el encuentro estaba encarrilado.

Si alguna duda podía quedar, se disipó nada más reanudarse el juego. Apenas seis segundos necesitó Pablo Ramírez para firmar el 3-0. El Noia sacó de centro, el pívot malagueño interceptó el pase y, desde la frontal, ajustó un disparo preciso que prácticamente sentenció el duelo. El golpe fue definitivo y dejó sin respuesta a un conjunto gallego superado en todas las facetas.

El cuarto tanto llegó poco después y tuvo como protagonista a Cortés, uno de los nombres propios de la reciente Supercopa. El ala almeriense aprovechó un libre indirecto para ampliar la renta y confirmar la superioridad local. Solo entonces, y recurriendo al portero-jugador, el Noia logró maquillar el marcador por medio de Biel en el minuto 29. Fueron los mejores minutos del conjunto visitante, que dispuso de varias ocasiones con superioridad numérica, aunque sin la puntería necesaria para reabrir el partido.

Los jugadores del Jimbee celebran uno de los goles / Loyola Pérez de Villegas

El tramo final volvió a teñirse de rojiblanco. Sin portero en la otra área, el Jimbee castigó con oficio y sangre fría. Primero Pablo Ramírez y, acto seguido, Waltinho, desde campo propio, cerraron el set con dos goles consecutivos que desataron la ovación del Palacio y sellaron una goleada tan justa como celebrada.

Con este triunfo, el Jimbee Cartagena asciende a la tercera posición de la tabla y confirma que atraviesa uno de los momentos más dulces de su historia. La Supercopa ya es pasado; el hambre, intacta. El conjunto portuario visitará el sábado al Alzira en el choque previo al parón por el Europeo.