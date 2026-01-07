El Hozono Jairis, a por un triunfo para cerrar la primera vuelta cuarto

El Hozono Global Jairis Alcantarilla visita hoy al Kutxabank Araski en Vitoria en busca de su tercer triunfo consecutivo para mantener la cuarta posición en la Liga Femenina Endesa de baloncesto para así partir como cabeza de serie en el torneo copero que se celebrará a finales de marzo en Tarragona.

El choque de la decimoquinta jornada que cierra la primera vuelta se disputa a las ocho de la tarde en el polideportivo Mendizorroza. El técnico, Bernat Canut,podrá contar con toda la plantilla, incluidos los dos últimos fichajes, la murciana Laura Gil y la estadounidense Morgan Bertsch, quienes ya fueron importantes en el triunfo de la pasada jornada ante el Leganés.

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis / Juan Carlos Caval

El Kutxabank Araski es decimotercero en la liga con cinco victorias y nueve derrotas. El conjunto que dirige Madelen Urieta venció el pasado domingo en el duelo vasco al IDK Euskotren, frente al que cortó una racha de cinco derrotas consecutivas, con Samantha Hill, que es la líder anotadora de la plantilla, Quinn Urbaniak y Alexandra Mollenhauer como mejores jugadoras.

No será el único partido de la semana para el Hozono Jairis, que el domingo recibirá al Lointek Gernika (13:00 horas) en el inicio de la segunda vuelta.