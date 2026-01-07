El Hozono Global Jairis será cabeza de serie en la Copa de la Reina

El Hozono Global Jairis Alcantarilla venció por 74-84 en la pista del Kutxabank Araski de Vitoria y cerró la primera vuelta en la Liga Femenina Endesa de baloncesto como el cuarto clasificado, con un bagaje de nueve victorias y seis derrotas, y será cabeza de serie en la Copa de la Reina que se celebrará a finales del mes de marzo en Tarragona.

Es el tercer triunfo consecutivo del conjunto entrenado por Bernat Canut, que venía de imponerse por 72-64 al Innova TSN Leganés y antes por 72-77 en la cancha del Ingeniería Ambiental CAB Estepona y ya estaba clasificado para la Copa, torneo en el que defenderá el título que conquistó la pasada campaña en Zaragoza.

El equipo de Alcantarilla se mostró muy superior en un primer cuarto que terminó doblando a su rival en el marcador (10-21). Las murcianas, firmes den defensa y con un ataque fluido, marcaron diferencias desde el arranque y en el segundo parcial, aunque las alavesas trataron de reaccionar mejorando claramente sus prestaciones ofensivas, la ventaja siguió siendo más o menos cómoda a favor del Jairis al descanso en el polideportivo Mendizorroza (31-40).

En el segundo tiempo el cuadro murciano siguió mandando (53-61 a falta de diez minutos) y más claramente en el tramo final llegando a alcanzar los 15 puntos de renta (65-80) para acabar con un +10.

Laura Gil anotó 16 puntos, Lou López-Sénéchal 15 y Matilda Ekh 13 siendo las líderes del ataque alcantarillero. Txell Alarcón aportó 9, Aina Ayuso 8, Alba Prieto y Billie Massey 6, Ángela Mataix 5, Morgan Bertsch 4 y Kendra Chery 2.

Dominique Toussaint y Sami Hill, ambas con 18 puntos, fueron las máximas anotadoras del Araski y del partido. Después de 15 jornadas el Hozono Jairis sólo se ve superado en la tabla por el Casademont Zaragoza, líder con un bagaje de 14-1; el Spar Girona, que es segundo con un 13-2; y el Valencia Basket, tercero con un 11-4.