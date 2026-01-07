Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Héctor Martínez vuelve al Águilas FC

El futbolista, que puede jugar en el extremo o lateral izquierdo, regresa al club costero tras su paso por el Torremolinos

Héctor Fernández

Héctor Fernández / Prensa Torremolinos

Jaime Zaragoza

El extremo o lateral zurdo Héctor Martínez vuelve a el Centenario El Rubial después de jugar la primera vuelta del campeonato el Juventud Torremolinos de Primera Federación, al que llegó esta temporada después de ser unos de los jugadores más destacados el pasado ejercicio en el Águilas FC.

Héctor Martínez, en un partido de la pasada temporada con el Águilas

Héctor Martínez, en un partido de la pasada temporada con el Águilas / Jaime Zaragoza

Hector Martínez ha registrado un gran rendimiento en Torremolinos, en donde ha marcado un gol en los 11 partidos que ha disputado. Convirtiéndose en primer refuerzo que llega al club costero para la segunda vuelta, muy bien recibido por la afición.

