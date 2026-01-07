Héctor Martínez vuelve al Águilas FC

El extremo o lateral zurdo Héctor Martínez vuelve a el Centenario El Rubial después de jugar la primera vuelta del campeonato el Juventud Torremolinos de Primera Federación, al que llegó esta temporada después de ser unos de los jugadores más destacados el pasado ejercicio en el Águilas FC.

Héctor Martínez, en un partido de la pasada temporada con el Águilas / Jaime Zaragoza

Hector Martínez ha registrado un gran rendimiento en Torremolinos, en donde ha marcado un gol en los 11 partidos que ha disputado. Convirtiéndose en primer refuerzo que llega al club costero para la segunda vuelta, muy bien recibido por la afición.