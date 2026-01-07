Fútbol
Héctor Martínez vuelve al Águilas FC
El futbolista, que puede jugar en el extremo o lateral izquierdo, regresa al club costero tras su paso por el Torremolinos
El extremo o lateral zurdo Héctor Martínez vuelve a el Centenario El Rubial después de jugar la primera vuelta del campeonato el Juventud Torremolinos de Primera Federación, al que llegó esta temporada después de ser unos de los jugadores más destacados el pasado ejercicio en el Águilas FC.
Hector Martínez ha registrado un gran rendimiento en Torremolinos, en donde ha marcado un gol en los 11 partidos que ha disputado. Convirtiéndose en primer refuerzo que llega al club costero para la segunda vuelta, muy bien recibido por la afición.
