Babacar Fedior refuerza el ataque de la Deportiva Minera

La Deportiva Minera continúa moviéndose con ambición en el mercado de invierno y ha cerrado la incorporación del delantero Babacar Fedior, procedente del Yeclano Deportivo. El atacante senegalés, de 22 años, se convierte en una nueva pieza para el frente ofensivo del conjunto de Llano del Beal, que mantiene como objetivo prioritario finalizar la temporada en puestos de playoff de ascenso.

Babacar Fedior llega para aportar potencia, velocidad y gol a un equipo que necesitaba alternativas en ataque. En lo que va de curso, el nuevo jugador de la Minera ha sumado cuatro goles entre la Copa Federación y el Campeonato Nacional de Liga. Tres de esos tantos llegaron en la competición copera —uno ante el Santomera y dos frente al Mazarrón—, mientras que su único gol liguero lo firmó el pasado 6 de diciembre frente al Real Jaén, en un encuentro en el que vio puerta apenas unos minutos después de saltar al terreno de juego, marcando en el minuto 74.

Babacar entrado en falta por Saturday en el Yeclano-Lorca Deportiva / L.O.

Durante su etapa en el Yeclano Deportivo, el delantero ha ido alternando titularidades y suplencias. En el campeonato liguero disputó un total de 15 encuentros, siete como titular y ocho saliendo desde el banquillo, acumulando 839 minutos de juego entre Liga y Copa. Unos números que reflejan su capacidad para ser determinante tanto de inicio como como revulsivo.

Con la llegada de Babacar Fedior, la Deportiva Minera suma ya su tercer refuerzo en este mercado invernal. Anteriormente, el club cerró las incorporaciones de Bitu, que ya debutó y tuvo minutos en el encuentro ante el Puente Genil, y de Simón Moreno. Tres fichajes que evidencian la clara apuesta del club por fortalecer la plantilla y pelear con garantías por el salto de categoría en la segunda parte de la temporada.