Fútbol
2.7000 entradas vendidas en Alicante para el Real Murcia-Hércules
El club herculano recibió cuatro mil localidades
Alejandro Ruiz
El choque Real Murcia-Hércuoles del próximo domingo va a tener un ambiente de otra categoría. Una vez más se va a vivir un encuentro en Nueva Condomina más parecido a la Primera División que a la Primera Federación. El pasado curso asistieron 23.050 espectadores al Real Murcia 1-0 Hércules y ya se puede confirmar que serán más este domingo a partir de las seis de la tarde. El club grana cedió 4.000 entradas a la entidad alicantina, que es cierto que llega tras el varapalo sufrido ante el Sabadell (1-5), pero que lleva un buen ritmo de entradas vendidas. En clave murcianista, ya son aproximadamente 500 los socios nuevos que se han unido los más de 18.000 abonados que ya tenía el club. El objetivo es el lleno, pero si no se consigue se quedará muy cerca.
La afición del Hércules, de hecho, ya ha adquirido cerca de 2.700 localidades, todas ubicadas en la esquina izquierda del Fondo Norte de la Nueva Condomina. A un precio de 15 euros cada entrada, se espera que la cifra siga incrementando con el paso de las horas hasta superar, como mínimo, los 3.000 aficionados visitantes. Eso sí, parece complicado que vuelvan a acudir los cerca de 4.000 blanquiazules que presenciaron este mismo partido la temporada pasada.
Casi con total seguridad la cifra crecerá con el paso de los días y se espera que unos 3.000 herculanos apoyen a su equipo. De cara al domingo, la Federación de Peñas Herculanas ha organizado un desplazamiento en autobuses para acompañar al equipo en Murcia. Tres de ellos ya están completos y hay un cuarto con varias plazas todavía disponibles, a un precio de 12 euros para peñistas y 15 euros para no peñistas. Saldrán desde el estadio Rico Pérez, con horario todavía por confirmar, y regresarán a Alicante tras la conclusión del partido.
Por la masiva presencia de aficionados herculanos, las medidas de seguridad se reforzarán para este duelo.
- La Cabalgata de Reyes de Murcia adelanta su inicio para evitar la lluvia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?
- Desmadre de las cabalgatas en pedanías: anulaciones y retrasos
- Investigan a un vecino de San Pedro del Pinatar por tener varias aves silvestres protegidas en su domicilio
- Alerta amarilla por lluvias este lunes en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- Los fumaderos de droga se mudan de los barrios marginales de la Región a las zonas acomodadas
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia