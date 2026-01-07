2.7000 entradas vendidas en Alicante para el Real Murcia-Hércules

El choque Real Murcia-Hércuoles del próximo domingo va a tener un ambiente de otra categoría. Una vez más se va a vivir un encuentro en Nueva Condomina más parecido a la Primera División que a la Primera Federación. El pasado curso asistieron 23.050 espectadores al Real Murcia 1-0 Hércules y ya se puede confirmar que serán más este domingo a partir de las seis de la tarde. El club grana cedió 4.000 entradas a la entidad alicantina, que es cierto que llega tras el varapalo sufrido ante el Sabadell (1-5), pero que lleva un buen ritmo de entradas vendidas. En clave murcianista, ya son aproximadamente 500 los socios nuevos que se han unido los más de 18.000 abonados que ya tenía el club. El objetivo es el lleno, pero si no se consigue se quedará muy cerca.

La afición del Hércules, de hecho, ya ha adquirido cerca de 2.700 localidades, todas ubicadas en la esquina izquierda del Fondo Norte de la Nueva Condomina. A un precio de 15 euros cada entrada, se espera que la cifra siga incrementando con el paso de las horas hasta superar, como mínimo, los 3.000 aficionados visitantes. Eso sí, parece complicado que vuelvan a acudir los cerca de 4.000 blanquiazules que presenciaron este mismo partido la temporada pasada.

Casi con total seguridad la cifra crecerá con el paso de los días y se espera que unos 3.000 herculanos apoyen a su equipo. De cara al domingo, la Federación de Peñas Herculanas ha organizado un desplazamiento en autobuses para acompañar al equipo en Murcia. Tres de ellos ya están completos y hay un cuarto con varias plazas todavía disponibles, a un precio de 12 euros para peñistas y 15 euros para no peñistas. Saldrán desde el estadio Rico Pérez, con horario todavía por confirmar, y regresarán a Alicante tras la conclusión del partido.

Por la masiva presencia de aficionados herculanos, las medidas de seguridad se reforzarán para este duelo.