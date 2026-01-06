El UCAM Murcia sale de un maratón y se mete en otro camino de la Copa del Rey

En el deporte profesional prácticamente no hay partidos sin trascendencia clasificatoria. La exigencia es máxima desde el primer día y hasta el último de la temporada. Y el UCAM Murcia CB, por supuesto, no se escapa de esta máxima. Después de vivir un maratón de encuentros de alto voltaje en diciembre, se mete en otro de igual e incluso mayor trascendencia. La presente semana será la primera de las dos únicas ‘tranquilas’ del equipo en el próximo mes y medio, donde jugará al menos once encuentros, todos ellos con mucho en juego. Teniendo en cuenta que virtualmente ya tiene el pasaporte para la Copa del Rey, y que al menos jugará un partido de esta competición en Valencia, también tiene cuatro de la FIBA Europe Cup, donde se juega el pase a los cuartos de final, y seis de la Liga ACB. Es decir, que el plantel enlaza el sprint navideño con una cuesta de enero dura que se prolongará hasta al menos el 19 o 20 de febrero.

Tres jornadas restan para que se cierre la primera vuelta de la competición española. Los universitarios, con 10 victorias y 4 derrotas, si nos atenemos a los precedentes de otras campañas, necesitan sumar dos más para ser cabezas de serie en el torneo que se disputará en Valencia del 19 al 22 de febrero. El calendario ha deparado que dos de esos duelos sean fuera de casa. El primero, contra el Surne Bilbao este próximo sábado, y el segundo y último, el domingo 25 de enero en la pista de un Unicaja Málaga que tiene el agua al cuello y que puede llegar a ese compromiso con la obligación de ganar para meterse entre los ocho primeros. Entre medias, el domingo 18 de enero, a las seis de la tarde, recibirá al Casademont Zaragoza.

Sito Alonso aplaude a sus jugadores en el partido ante el Valencia / Marcial Guillen

Después, antes de la Copa del Rey, tendrá tres duelos de ACB de igual exigencia. El primero será ante el Barça de Xavi Pascual, que se ha transformado desde la llegada del técnico -el pasado domingo ganó al Madrid a domicilio-, el domingo 1 de febrero a las siete de la tarde. Posteriormente, el sábado 7 de febrero visitará al Río Breogán, uno de los dos equipos, junto al Real Madrid, que ha sido capaz de ganar en Murcia. Y antes de la Copa del Rey, el sábado 14 de febrero, a las nueve de la noche, recibirá la visita del Recoletas Burgos, que está en línea ascendente tras fichar a Porfi Fisac como entrenador.

Duelos importantes en la FIBA Europe Cup

En medio de todas esas semanas, también habrá compromisos de la FIBA Europe Cup, donde el UCAM es ahora mismo líder de su grupo. Pasan los dos primeros a los cuartos de final, pero el objetivo es acabar campeón para tener factor a favor. Y entre los cuatro encuentros que le quedan, dos son contra el rival contra el que se va a jugar ese privilegio, el Rostock Seawolves alemán, que también está invicto. El primer duelo se disputará el miércoles 14 de enero en Murcia (20:30 horas). Después, el miércoles 21, los universitarios rendirán visita al Falco Vulcano húngaro (18:00 horas). La competición continental dará después una tregua de una semana, justo entre los duelos contra el Unicaja y el Barça, para el martes 3 de febrero, solo dos días después de recibir a los azulgranas, pasar por el Palacio el Energa Trefl Sopot. Y el miércoles 11 de febrero, a ocho días del arranque de la Copa, al UCAM le tocará rendir visita al Rostock en Alemania en un duelo donde puede estar mucho en juego.

Este maratón de partidos llega en un momento donde la energía del equipo se ha resentido. Por ello, el entrenador, Sito Alonso, valoró tras el encuentro en Las Palmas contra el Gran Canaria que acabó en derrota, que el objetivo esta semana es recuperar el tono físico de algunos jugadores que en las últimas semanas no han estado a la altura.