Fútbol sala
STV Roldán y LBTL Alcantarilla disputan el derbi de Primera femenina
El partido se disputa esta tarde, a las siete, en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán
La decimotercera jornada de la Primera División Iberdrola de fútbol sala femenino trae un derbi regional que se disputará en el pabellón Gabriel Pérez a partir de las siete de la tarde. El STV Roldán recibirá a La Boca Te Lía Alcantarilla. Se trata, sin duda, el duelo autonómico más igualado desde que ambos equipos coinciden en la máxima categoría.
El STV Roldán, subcampeón de liga, ocupa en la actualidad la segunda plaza con 25 puntos. Llega al duelo tras vencer a domicilio a Les Corts (0-2), donde sumó su sétimo triunfo de la temporada. Las jugadoras que dirige Belmonte solo han sufrido una derrota en todo el campeonato y tienen la mejor defensa de la categoría.
Por su parte, LBTL Alcantarilla, que construyó un proyecto de altura, empieza a remontar pese a que solo pudo empatar el pasado sábado ante Esplugues (2-2) en casa. Es sexto en la tabla, a cinco puntos del cuarto, el Futsi, pero aún queda mucha liga ya que solo se han consumido doce jornadas.
