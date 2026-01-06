LBTL Alcantarilla gana el derbi regional al STV Roldán con un gol a 15 segundos del final

LBTL Alcantarilla se hizo con la victoria en el derbi ante el STV Roldán (0-1) gracias a un gol a quince segundos del final de Miriam. En un choque donde las visitantes fueron mejores durante la segunda parte, las alcantarilleras se llevaron los tres puntos y dejaron a las locales sin la oportunidad de acercarse en la clasificación al líder Melilla, que no jugó en Ceuta al presentarse con solo nueve jugadoras.

El choque se mantuvo igualado hasta el tramo final, cuando ambos equipos se lanzaron al ataque. Antes, las visitantes habían estrellado dos balones en los postes. Pero el STV Roldán resistió en defensa y desaprovechó varias oportunidades que dispuso.

El juego se desmelenó en el último minuto. Primero, a 35 segundos del final, Alba Gandía cometió una falta sobre Dany Domingos que ejecutó Bet Carrasco, pero la meta María Valsera despejó. Y a quince segundos del final, en otro ataque de LBTL Alcantarilla, una jugada embarullada acabó resolviéndola Miriam. Su punterazo lo tocó la meta local, pero el balón terminó introduciéndose en la meta pachequera.

El triunfo impulsa al equipo de Alcantarilla, que alcanza los 21 puntos tras trece jornadas disputadas y le acerca a la zona de los play off por el título, mientras que el Roldán se queda con 25 y pierde una gran ocasión de acechar al Melilla, que al margen de perder su partido, podría ser sancionado con tres puntos.