Jordan Davis da la espantada y se va del Caesa Cartagena

La carrera de Jordan Davis desde que decidió abandonar el UCAM Murcia CB en febrero de 2023 ha dado multitud de bandazos. Desde entonces ha jugado en el Hamburg Towers, Río Breogán, Hestia Menorca, Promitheas Patras, Sigal Prishtina, Blois y Caesa Cartagena, el último equipo al que ha pertenecido y del que se ha despedido después de disputar solo cinco partidos, en los que solo ha promediado 6 puntos. Ni una sola victoria logró el conjunto cartagenero en Primera FEB con el base-escolta.

Fue el propio entrenador del equipo, Félix Alonso, quien anunció en rueda de prensa después de la derrota frente al Fuenlabrada, la undécima consecutiva, que Davis había pedido salir de la plantilla. Quienes conocen bien al estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán no se han sorprendido de esta nueva espantada de un jugador que la campaña pasada, tras ser cortado en el Breogán, fichó por el Menorca, con el que solo llegó a disputar cuatro encuentros, para a continuación pedir la baja y marcharse al Promitheas, donde apenas duró mes y medio. Pero los cambios el curso pasado, donde llegó a militar en cinco equipos distintos, no acabaron ahí, porque solo jugó otros cinco con el Signal de Kosovo y dos con el Blois de la segunda categoría francesa. El club cartagenero, tras demostrarse que fichar a Davis no era un buen negocio, vuelve a sondear el mercado.