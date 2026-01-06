Jimbee Cartagena: cinco títulos, cinco nombres propios

El fútbol sala es, por definición, un deporte colectivo. Ningún título se explica desde la individualidad, ni siquiera desde el talento puro. Pero hay contextos, momentos y procesos en los que para entender el éxito es imprescindible detenerse en los nombres propios. El Jimbee Cartagena es hoy un club ganador porque funciona como un equipo, sí, pero también porque ha sabido apoyarse en figuras clave que han marcado un antes y un después en su historia reciente.

Cartagena ha pasado en apenas un lustro de ser un proyecto ambicioso a convertirse en una referencia nacional. No es casualidad ni fruto de una racha puntual. Es el resultado de una planificación, de una identidad clara y de una cultura competitiva que se ha instalado en el Palacio de los Deportes. Hoy el fútbol sala ya no es un espectáculo minoritario en la ciudad: supera con regularidad los 3.000 espectadores y llena el pabellón cuando el contexto lo exige. Ese es, probablemente, el mayor triunfo del club.

Jiménez Bosque, el artífice

Para que se entienda este dominio del fútbol sala el punto de partida fue la llegada de Miguel Ángel Jiménez Bosque a la presidencia de la entidad. El máximo dirigente tenía un sueño, que era llevar a su ciudad a lo más alto del fútbol sala, y con el paso de los años se ha convertido en una realidad. El dueño del club estuvo el domingo presente en el pabellón disfrutando y sufriendo de la final pese a la gripe que padecía. Sufrió en ambos sentidos, tanto por la fiebre como por lo apretado del choque, pero no podía perderse un nuevo título que él se imaginó hace años.

Miguel Ángel Jiménez Bosque, en los aledaños del Palacio de los Deportes de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Eso sí, si hay que poner una fecha de inicio a esta era dorada, esa es el 25 de octubre de 2019. El día en que Duda llegó a Cartagena. Desde entonces, el Jimbee ha levantado cinco títulos -tres Supercopas de España consecutivas y dos Ligas- cuando antes no había ganado ninguno. Un salto competitivo que explica por sí solo la magnitud del cambio.

Duda, el arquitecto

Hablar del Jimbee Cartagena sin hacerlo de Duda sería faltar a la verdad. El técnico de Florianópolis no solo ha aportado títulos, sino algo mucho más difícil de construir: liderazgo, método y mentalidad ganadora. Para muchos, no solo es el mejor entrenador del presente, sino uno de los más influyentes de la historia del fútbol sala. Su dominio de la pizarra, su lectura de los partidos y su capacidad para decidir encuentros desde la estrategia han sido determinantes. En la final el gol de Osamanmusa tiene su sello. Pero, sobre todo, ha logrado que el equipo crea siempre, incluso en los escenarios más adversos. Y eso, en deporte profesional, marca la diferencia.

Duda, entrenador del Jimbee Cartagena / UEFA

Fran Cortés, el jugador decisivo

Si nos centramos estrictamente en la Supercopa de España 2026, el nombre propio es el de Fran Cortés. El ala almeriense fue determinante cuando el torneo entró en el terreno de los detalles. En semifinales ante Peñíscola abrió el marcador con el 1-0 y sostuvo al equipo hasta su expulsión por doble amarilla. No fue roja directa, y eso le permitió estar en la final. Y ahí volvió a aparecer cuando más falta hacía. Marcó el 1-0, como en semifinales, y después, ya en la prórroga, firmó dos goles que resolvieron el título tras el empate a dos a falta de 14 segundos. Liderazgo, carácter y determinación en los momentos clave.

Fran Cortés / Prensa Jimbee Cartagena

Mellado, talento y personalidad

Otro protagonista indiscutible fue Miguel Ángel Mellado. El jugador de Blanca firmó unas semifinales memorables ante Peñíscola, con dos goles y una actuación completa: calidad, pausa y responsabilidad. Primero anotó el 3-2 con un potente disparo y, a diez segundos del final, el 4-3 que desató la locura entre la afición cartagenera desplazada. En la final no vio puerta, pero fue clave en la prórroga, dominando el tempo del partido y asumiendo galones cuando el equipo se puso por delante. Un futbolista que entiende el juego y lo hace mejor a quienes le rodean.

Mellado y Motta en una acción de un partido / Prensa Noia Portus

El valor del bloque

Pero este Jimbee no se explica sin el rendimiento colectivo. Chemi volvió a ser un seguro bajo palos en dos partidos igualados, con paradas decisivas cuando el equipo más sufría. Motta y Waltinho respondieron cuando había que aparecer, aportando gol y talento en semifinales y final respectivamente. La calidad de ambos es indiscutible. Osamanmusa adelantó al equipo en la final con un golazo, y jugadores como Tomaz, Gon Castejón o Darío Gil tuvieron un papel fundamental en la rotación y el equilibrio del grupo. El Jimbee tiene un equipazo y todos muestran su mejor versión.

Porque este Jimbee Cartagena gana títulos, sí, pero sobre todo ha aprendido a competir siempre. Y cuando eso ocurre, el éxito deja de ser una sorpresa para convertirse en costumbre.

El guardameta Chispi levante el trofeo de campeón de la Supercopa de España / RFEF