El FC Cartagena evidencia sus carencias con el mercado en ciernes

Los problemas deportivos del Fútbol Club Cartagena son ‘vox populi’. El conjunto albinegro comenzó la temporada superando las expectativas que se tenían de su plantilla, y ha llegado al ecuador del curso evidenciando debilidades que se le han ido viendo con el paso de los partidos. En el último mes de competición se han incrementado los errores a balón parado, la falta de intensidad y la ausencia de mordiente en ataque. Con el mercado recién iniciado, Alejandro Arribas y Javier Hernández deben dar solución a las carencias que muestra el equipo.

Deben ser Alejandro Arribas y Javier Hernández los que corrijan a un equipo confeccionado en verano por la antigua comisión deportiva. Porque, aunque se conozca poco del nuevo proyecto del Cartagena, sabemos que Paco Belmonte, Manolo Breis, Sivori y César Remón ya no forman parte del club. Así se confirmó con la compra de la entidad, firmada el pasado viernes ante notario. El nuevo presidente del consejo de administración debe nombrar al encargado de la parcela deportiva, que será el madrileño Javier Hernández.

Ya estuvieron ambos presentes en las gradas de Santo Domingo viendo al equipo frente al Alcorcón. Allí pudieron constatar que a este Cartagena le faltan argumentos y le sobra lastre, en sentido figurado. En forma de jugadores que no aportan lo que se requiere de ellos. Diego Gómez, titular. Ander Martín, su sustituto. Carlos Calderón, que disputó unos minutos. Chuca y Nacho Sánchez, que ni siquiera participaron. Todos ellos están por debajo de las expectativas.

Son varios nombres que ocupan huecos muy valiosos -dejando a un lado al cedido Diego Gómez- y que no ayudan, por ahora, a la consecución del objetivo. No es tarea sencilla la de ‘hacer hueco’. Por muy mal rendimiento que esté ofreciendo Diego Gómez, no se plantea la decisión de cortar su cesión desde el Deportivo. Más plausible sería la petición de su equipo de origen, que tampoco se espera. Carlos Calderón tampoco entra, por el momento, en las quinielas para abandonar la plantilla.

Alejandro Arribas, junto a Javier Hernández el pasado verano / Ivan urquizar

Lo que le falta al FC Cartagena

Más evidente que aquello que le sobra es lo que le falta al Cartagena. Se pudo ver en Santo Domingo, en Tarragona y en el derbi. Tres partidos de los últimos cuatro en los que sólo ha sacado un punto el cuadro portuario. No tiene el Cartagena continuidad en su juego. Los buenos momentos se mezclan con los despistes y las desconexiones fruto de la falta de atención. Errores más comunes fuera de casa, donde los focos apuntan a un mensaje equivocado del entrenador a sus jugadores.

Más allá del aspecto más psicológico del equipo, que puede corregirse con algún retoque en la medular en el que ya trabaja Hernández, las faltas más puramente futbolísticas están, por un lado, en el juego aéreo, y por otro, en la deficiencia ofensiva.

No tiene el Cartagena el equipo con más centímetros de la categoría, pero ese no es argumento suficiente para justificar la sangría de goles que sufre el Cartagena a balón parado o en centros al área. Colocación, atención o compromiso parecen ser los motivos. En lo que respecta exclusivamente a la línea defensiva, la segunda recaída de Fran Vélez obliga al Cartagena a plantear su rescisión y fichar al menos dos futbolistas para el centro de la zaga.

En el otro lado del campo, falta una referencia que mejore lo que hay. Ortuño se reivindica, mientras Chiki da pasos atrás. Sigue buscando Javier Hernández esa pieza en el mercado a la espera de que Arribas lo nombre oficialmente director deportivo del club cartagenero.