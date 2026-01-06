FC Cartagena: la bonita iniciativa de Lucho García se materializa

El portero colombiano del FC Cartagena, Lucho García, tenía en su lista de tareas una acción de caridad que ha podido materializar gracias al club albinegro. Tras la convivencia de porteros que se organizó en Ciudad Jardin la pasada semana, el club, junto con Lucho y los compañeros que le acompañaron en la convivencia navideña, ha entregado los juguetes recaudados por los participantes a la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl.