ElPozo quiere convertir el Palacio en una fiesta el día de los Reyes Magos

En un día poco propicio para los acontecimientos deportivos, ElPozo Murcia, obligado por la Federación Española, afronta el primer partido de la segunda vuelta del campeonato de liga de Primera División de fútbol sala (18:00 horas, LaLiga+) recibiendo en el Palacio de los Deportes al Industrias Santa Coloma. Y para incentivar la presencia de espectadores en las gradas, el club va a realizar varios regalos a los aficionados. El primero que quiere ofrecer y el más importante, es una victoria y ampliar hasta las quince jornadas, es decir, una vuelta entera, su condición de invicto; el segundo, entrada gratuita para todos los menores de 16 años; y el tercero, roscón de Reyes para todos y atracciones del parque Terra Natura en el descanso, como un concurso de lanzamientos a portería donde un adulto y un niño participarán conjuntamente. Además, la piloto de motociclismo Ana Carrasco, doble campeona del mundo, será la encargada de hacer el saque de honor.

Ana Carrasco / Efe

Así ha preparado a nivel extradeportivo el club el partido. Y en el ámbito deportivo, el entrenador, que por fin puede contar con todos sus jugadores, lo ha hecho concienzudamente porque el rival derrotó en la pasada jornada al Jimbee Cartagena pese a que ahora mismo ocupa la decimocuarta plaza. «Es un equipo que a nosotros siempre nos lo pone muy difícil. Desde que yo estoy aquí hemos jugado dos veces contra ellos y ambos han sido muy igualados. Es un equipo muy dinámico, con muy poca vergüenza a la hora de jugar, con muy poco respeto al rival, en el sentido de que te tutean, muy verticales y con las cosas muy claras. A mí me gusta llamarlo equipo de autor, porque se ve claramente la mano de su entrenador (Xavi Closas)», afirmó Josan González, entrenador del líder.

Último en casa antes del parón

El encuentro de esta tarde será el último de ElPozo en casa hasta el próximo 13 de febrero. El sábado visitará el equipo murciano al Movistar Inter (14:00 horas, Teledeporte), para después afrontar el parón de la competición por la disputa del Europeo, donde estará la selección española: «Ese parón, ahora mismo, tal y como está funcionando el equipo, no puedo valorar cómo le puede afectar», explicó el cordobés, quien se mostró resignado porque «es lo que hay. Lo sabíamos desde que empezó la temporada. No podemos gastar energía en pensar en eso, tenemos que pensar en cómo hacer que los que se queden aquí vayan mejorando, y que los que se vayan con sus selecciones tengan el máximo de éxito posible y no vuelvan lesionados», comentó.