ElPozo Murcia sufre pero se adjudica una nueva victoria

ElPozo Murcia venció a Industrias Santa Coloma (3-1). El conjunto murciano sufrió mucho ante los catalanes, pero consiguió el objetivo de seguir sumando los tres puntos. La primera posición sigue siendo de su propiedad y espera seguir desmarcándose del Barça. Ahora le llegan los momentos de la verdad, donde debe demostrar que es un equipo sólido y que aspira a todos los títulos.

El fútbol sala volvía al Palacio de los Deportes de Murcia después de un cierre de año glorioso, acabando como campeón de invierno. La pena fue que la entrada en el día de Reyes no fue la misma que ante el Barcelona, pero, aun así, se acercó gente a animar a un ElPozo Murcia que estaba haciendo una gran campaña.

Una vez que el colegiado hizo sonar su silbato, los jugadores locales volvieron a demostrar por qué lideran el campeonato. Presión alta del cuadro de Josan González, que intentaba asfixiar a los de Xavi Closas. Así llegó el primer tanto del encuentro. El meta rival arriesgó saliendo hasta el centro de la pista, y Adrián Rivera estuvo muy listo para robarle la cartera y mandar el balón al fondo de la red.

Minutos después, ElPozo siguió remando hacia adelante para conseguir su segundo tanto. En ese justo momento, llegó el show de Ligeiro. El brasileño consiguió encontrar portería con un golazo donde le hizo el lío a su marca, pero no acabó subiendo al luminoso por mano de Rafa Santos. Segundos después, volvió a aparecer Ligeiro para regatear al guardameta de Santa Coloma y firmar un gol digno de un museo.

La piloto Ana Carrasco, homenajeada antes del inicio del partido / Israel Sánchez

A pesar del buen trabajo que lleva haciendo ElPozo Murcia durante toda la temporada, persiste un error bastante común, que en muchas ocasiones le mete en problemas. En ciertos momentos de los partidos se viene abajo y el rival empieza a encontrar sus puntos débiles. Contra Santa Coloma le ocurrió lo mismo y acabó pagándolo caro. Luis Medina amagó sobre Ligeiro y con un disparo potente, batió a Henrique.

En el segundo tiempo se esperaban más goles, pero todo lo contrario. Fue un continuo intercambio de golpes por parte de ambos conjuntos, pero sin ningún tipo de acierto en sus acciones. Es cierto que los murcianos conseguían llegar con mayor facilidad, pero no les servía de nada si la pólvora se les había mojado en el tiempo de descanso.

También había que destacar el buen trabajo bajo palos de Henrique. A pesar de no tener mucho trabajo, en las acciones donde tuvo que intervenir estuvo impecable. Consiguió salvar a los suyos con una mano milagrosa en el primer palo al disparo raso de Aniol. Gran parte de culpa de que la ventaja murciana se mantuviera fue del meta brasileño.

Álvarez, de ElPozo, se dispone a lanzar a puerta en el partido ante el Santa Coloma / ISRAEL SANCHEZ

No todos los partidos iban a ser coser y cantar para ElPozo Murcia en esta temporada. Conforme la competición siga avanzando, los equipos irán conociendo mejor al cuadro murciano y sabrán cuáles son sus puntos más débiles. Contra Santa Coloma le tocó sufrir en los últimos cinco minutos, donde los catalanes no pararon de buscar la portería de Henrique. Xavi Closas puso el juego de cinco y arremetió contra ElPozo Murcia.

Al final, ElPozo salió airoso de esos minutos finales y, además, consiguió sentenciar el encuentro en el trazo final del reloj. Cuando todo apuntaba a un final agónico, donde un error ponía las tablas, apareció Bebe en el segundo palo para aumentar más la ventaja. La jugada de combinación de ElPozo Murcia terminó con un pase medido de Marcel al cordobés, que remató a placer.

ElPozo sufrió, pero consiguió hacerse con una nueva victoria, la primera del año. Los murcianos siguen con su buena racha -quince jornadas invictos-, aguantando en la primera posición y buscando desmarcarse del Barça. Gran trabajo de los de Josan González en este comienzo de 2026.