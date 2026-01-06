Colunga abre el debate de la delantera y Flakus lo cierra

Ni siquiera los mejores jugadores del mundo pueden realizar, por ellos solos, el trabajo de todo un grupo de futbolistas. Por eso el fútbol es un deporte de equipo. En el que importan mucho las individualidades, sí. Como la de David Flakus en el Real Murcia.

La calidad individual es importante porque decide jugadas, partidos y campeonatos. Destaca por encima de otras cualidades. Se lleva los focos y las portadas. Atrae todas las miradas, para bien y para mal. También cuando no aparece, como le había pasado a David Flakus en el Real Murcia.

Y es que David Flakus ha pasado un frío invierno. A pesar de que comenzó la temporada marcando dos goles en sus primeros dos partidos -de vuelta con el conjunto grana tras su flamante fichaje- ha sufrido también dos largos periodos sin ver portería. El primero, durante la debacle de Joseba Etxeberria. Desde la tercera jornada hasta la décima. Y el segundo, tras marcar en Tarragona.

Desde principios de noviembre no veía portería el de Maribor. Tampoco es que estuviera aportando mucho en otras facetas del juego. Con una única asistencia en toda la temporada, el punta del Real Murcia había empezado a dar paso al debate en la delantera. ¿Necesitaba el conjunto murciano una pieza adicional? ¿Necesitaba realmente el Real Murcia a Flakus?

David Flakus celebra uno de sus goles ante el Sanluqueño con sus compañeros / LOF

Esas mismas preguntas se hizo en su cabeza Adrián Colunga una vez se asentó en el banquillo del cuadro grana. Ya le había cambiado la cara al equipo. Ya le había dado la vuelta a la situación clasificatoria. Quedaba perfilar algunos detalles y encontrar el once ideal para mantener el ritmo. Y ahí se abrió el debate con Flakus.

El asturiano sentó a su delantero estrella frente al Sabadell por primera vez en toda la temporada. No fue una decisión demasiado acertada, ya que entró el punta en detrimento de un Palmberg que duró 33 minutos sobre el terreno de juego por decisión técnica. Fue el damnificado por la idea.

No obstante, Colunga estaba decidido a probarse sin Flakus pese a la derrota en casa frente al Sabadell y volvió a sentarlo en el banquillo a la jornada siguiente frente al Europa. Victoria clara con goles de Mier, Pedro Benito y Cristo Romero. El partido de El Palmar sería el tercero consecutivo en el banquillo para David Flakus.

Publicado el once del encuentro, el esloveno volvía a empezar un partido desde la banda. Sin embargo, esta vez no le saldría tan bien a Colunga. El partido frente al Atlético Sanluqueño se enquistó y no fue hasta la salida de Flakus en el minuto 58 cuando se desatascó a favor de los murcianistas. Dos goles, a pase de los también incorporados desde el banquillo Juan Carlos Real y Alex Schalk, que traen de vuelta al mejor Flakus.

Así cerró David Flakus el debate en la punta del ataque grana. Volviendo a hacer lo que mejor sabe para ayudar al equipo en el momento más oportuno y dando unos punto de oro en la carrera por el ascenso. A pesar de que podría seguir buscando el Real Murcia otro delantero en el mercado de invierno, ya que el ‘29’ es la única opción natural para esa posición, le ha dejado claro Flakus a Colunga quien debe ser el delantero titular del cuadro murcianista.

Xavi Moreno, primer revés

Todo apuntaba a que Xavi Moreno, extremo sub 23 de la cantera del Real Valladolid, iba a ser el primer fichaje de invierno del Real Murcia. No obstante, ese deseo de la recién estrenada comisión deportiva, que no tiene un director deportivo sino un grupo de trabajo liderado por Felipe Moreno, se ha visto truncado. Además, por un rival directo. El Sabadell ha arrebatado al Murcia una de las piezas que quería para reforzar su equipo. Tendrá que seguir buscando el cuadro grana y tener más determinación en siguientes movimientos.