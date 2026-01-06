El Águilas quiere traer de regreso a Héctor Martínez y Javi Castedo

La derrota del Águilas FC en La Condomina ante el UCAM Murcia CF posiblemente ha resuelto algunas dudas en el seno del club ante el mercado de invierno. El equipo muestra algunas carencias y, además, de la incorporación de jugadores de banda, también se baraja la llegada de un mediocentro organizador, para lo cual está sondeando el mercado el director deportivo, Pedro Reverte.

Las primeras las decisiones que tiene que tomar el club se centran en las salidas, puesto que tan solo dispone de la ficha senior del lesionado Seth Vega. Y para habilitar otra, todo apunta, según ha podido conocer esta Redacción, que podría rescindir su contrato el coreano Hyeon-Jun Park, que cumple su segunda campaña en el club.

Sobre las incorporaciones, Reverte está trabajando en varias opciones, y entre ellas están sobre la mesa los nombres de Héctor Martínez y de Javi Castedo, que fueron jugadores del Águilas FC la campaña pasada. El lateral zurdo Martínez está actualmente en el Torremolinos de Primera RFEF. Por su parte, el extremo derecho Javi Castedo, que esta campaña recaló en el CD Estepona tras su salida de Águilas, ha marcado seis goles, pero en su visita a La Unión Atlético no jugó después hacerlo como titular durante casi toda la temporada. En cualquier caso, es una opción que está en dique seco, totalmente parada en estos momentos. A Reverte le queda aún todo el mes de enero para complacer las peticiones del técnico, Adrián Hernández, aunque durante esta misma semana ya puede haber movimientos en el Centenario El Rubial.