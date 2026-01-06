Adrián Colunga quiere a Toni Villa en el Real Murcia

El Real Murcia tiene una muy buena ocasión para reforzar su plantilla en el mercado invernal y aumentar así sus probabilidades de lograr el objetivo. Objetivo que no es otro que el ascenso a Segunda División, ya sea disputando la promoción o de manera directa. La prioridad de la comisión deportiva, comandada por Felipe Moreno, está en los extremos. Y el primer nombre en la lista de Adrián Colunga es el de Toni Villa.

Como todos los equipos, el Real Murcia tiene margen de mejora. No sólo a nivel futbolístico, sino también en su planificación deportiva. La plantilla confeccionada por Asier Goiria, ya lejos de Nueva Condomina, cuenta con algunas lagunas como el extremo izquierdo, donde sólo cuenta el conjunto grana con un jugador de forma natural. Álvaro Bustos es el único extremo izquierdo puro de la plantilla y, a pesar de ello, no cuenta con la consideración de insustituible.

Como ya lo hizo Joseba Etxeberria, Adrián Colunga ha utilizado a varios jugadores para ocupar esta posición que es vital en el ataque. Pedro Benito, Juan Carlos Real o incluso el lateral Cristo Romero han tenido minutos en la banda izquierda en las últimas jornadas. Para asentar esta zona del campo con dos jugadores, el deseado por el técnico murcianista es Toni Villa.

Lo tiene claro el entrenador del Real Murcia. Por eso ha escrito su nombre en primer lugar para la lista de los Reyes Magos. O, más bien, en la que va dirigida a Felipe Moreno. Toni Villa encaja en su esquema, en su idea de juego. Daría un salto de calidad a la plantilla grana. Porque, si bien no ha sido importante en el Eibar esta temporada, el de Lorquí cuenta con un importante palmarés a lo largo de su carrera que le llevó a ser uno de los jugadores de la Región de Murcia más valorados hace apenas unos años.

Toni Villa, en una entrevista con La Opinión / ISRAEL SANCHEZ

Es petición expresa de Adrián Colunga. Y, además, supondría ‘murcianizar’ el equipo. No obstante, las dudas de Felipe Moreno han paralizado la operación después de un mes de conversaciones en las que se ha visto involucrado incluso Pedro León, capitán del Real Murcia y exjugador del Eibar.

El director de cantera grana e integrante de la comisión deportiva, Pedro Asensio, ha sido el encargado de indagar las posibilidades en este fichaje durante todo el mes de diciembre. El Real Murcia, que en un principio se lanzó a por el fichaje sin recibir el ofrecimiento del futbolista, tendría el sí de Toni, pero no ha dado el paso definitivo para que el murciano se desvincule del Eibar. El jugador sólo bajaría de categoría para ayudar al equipo de su tierra, pero para ello tendría que contar con la confianza total del club grana.

Schalk, posible salida

La posible salida de Alex Schalk, adelantada por el periodista neerlandés Joost Blaauwhof, significaría otra baja en ataque y daría más enteros a la llegada de piezas ofensivas. Además, el revés sufrido en la banda derecha con Xavi Moreno daría prioridad a avanzar en esta dirección en los próximos días.

Schalk celebrando el primer gol ante el Cádiz / Juan Carlos Caval

Formado en la cantera del Real Valladolid desde edad cadete, Toni Villa ha vivido y protagonizado tres ascensos. Desde la extinta Segunda B a Segunda con la Cultural Leonesa en 2017 y, seguidamente, desde Segunda a Primera con el Real Valladolid en 2018. Tras disputar tres temporadas en la máxima categoría siendo importante con los pucelanos, también vivió el descenso a Segunda, pero volvió a recuperar la categoría al año siguiente.

Firmó por el Girona en la 22-23, pero una desgraciada lesión de rodilla cortó su progresión en un equipo que terminó el campeonato en tercera posición y se clasificó para la Champions League. En total, Toni Villa ha jugado 98 partidos en Primera con Valladolid y Girona, 91 en Segunda, donde sigue aumentando la cuenta con el Eibar desde su fichaje la pasada temporada, y más de 100 en Segunda B.