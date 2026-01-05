Los tiros libres lastran al UCAM en sus derrotas ante el Madrid y el Gran Canaria

Por primera vez en la temporada, el UCAM Murcia CB ha acumulado dos derrotas consecutivas en la Liga ACB. Cuando restan tres para el final de la primera vuelta y con diez triunfos en su casillero, nadie duda que estará en la Copa del Rey de Valencia. Pero el suspense se mantiene y aún no ha podido sacar del vestuario ese cartel que tanto gusta a los aficionados y que reza ‘Clasificado para la Copa’.

En las derrotas ante el Real Madrid y el Gran Canaria se dio un denominador común: los bajos porcentajes de tiro. Pero sobre todo llama la atención cómo se ha desvanecido ante ambos los porcentajes en los tiros libres, es decir, los lanzamientos donde no interviene la oposición de un defensor. Aunque en triples y tiros de dos también ha descendido, sorprende que antes de esos dos duelos el equipo presentaba un 73% de efectividad, mientras que se ha quedado en estas dos jornadas en un 62%. Por el camino se dejó ocho puntos ante el Real Madrid (perdió por 80-91) y siete contra el Gran Canaria (77-72). Frente a los blancos, los universitarios lanzaron 20 -los de Scariolo fueron 15 veces más a la línea- y anotaron 12; y contra los insulares el pasado sábado, volvieron a lanzar 20 y solo acertaron uno más, 13.

También en canastas de dos y triples

Real Madrid y Gran Canaria también consiguieron reducir los porcentajes del UCAM en los lanzamientos de campo. Mientras que la media de la temporada antes de esos dos duelos estaba en un 56% en los tiros de dos, contra el líder bajaron hasta un 49%, y frente a los insulares fue del 47%, por lo que entre ambos encuentros la media fue de 47,9%, un 8% menos que la media del curso.

En los triples el descenso se ha notado menos, pero también es un refleja un descenso. La media del curso estaba en un 34%, bajando solo un punto contra los madridistas (33%) y un 7% contra el Gran Canaria (27%). En definitiva, en la suma de ambos encuentros, un 4% peor.

Si el UCAM Murcia se mantuvo hasta el final en la lucha en ambos partidos fue por su capacidad de lucha y superación. En ambas derrotas el equipo demostró un gran amor propio y fe en sus posibilidades. Tanto el Madrid como el Gran Canaria tuvieron que esperar hasta el final para acabar con la resistencia de los universitarios, que deberán recuperar la confianza para visitar el próximo sábado al Bilbao. El conjunto vasco, asimismo, derrotó ayer a domicilio al Girona en un partido que estuvo igualado hasta el último minuto (89-93).

El Barça, también con 10

En el plato fuerte de la decimocuarta jornada de la ACB, el Barça derrotó al Real Madrid en el Clásico y sumó él séptimo triunfo consecutivo desde que Xavi Pascual llegó al banquillo. Con esta victoria, los azulgranas igualan al UCAM con diez victorias, aunque los universitarios, con mejor average general, se mantienen en la tercera posición.