El Jimbee Cartagena, ‘trisupercampeón’ de España

El Jimbee Cartagena volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol sala nacional. El conjunto cartagenero se proclamó supercampeón de España tras imponerse por 5-2 al Palma Futsal en la prórroga, conquistando así su tercera Supercopa de España de manera consecutiva, un hito que confirma al club de la Región de Murcia como una referencia absoluta del panorama nacional y un proyecto consolidado en la élite.

No fue una final brillante ni especialmente vistosa, pero sí una demostración de madurez competitiva, de saber estar en los momentos decisivos y de una capacidad innegociable para sufrir cuando el contexto lo exige. En ese escenario emergió la figura de Fran Cortés, autor de un hat-trick decisivo, erigido en protagonista indiscutible de una noche que ya es historia para la ciudad trimilenaria. Una vez más el Jimbee demostró que el día que hay que ser competitivo y ganador, el cuadro cartagenero no falla.

El Jimbee salió mejor plantado sobre la pista. Sin un caudal ofensivo excesivo, pero con orden, criterio y personalidad, el equipo dirigido por Duda asumió el mando del encuentro desde el inicio. Tuvo más balón que su rival y trató de imponer su ritmo ante un Palma Futsal siempre incómodo y bien trabajado. Las ocasiones claras escaseaban, pero la sensación era que el conjunto cartagenero estaba más cerca del gol.

Los jugadores del Jimbee Cartagena celebran el triunfo en la final de la Supercopa de España / Europa Press

Ese dominio encontró premio antes del descanso. Tras un primer intento fallido de doble penalti ejecutado por Motta —anulado por adelantamiento del guardameta—, fue Fran Cortés quien asumió la responsabilidad en el segundo lanzamiento. El ala almeriense no falló y puso el 1-0 en el marcador, un resultado que hacía justicia a lo visto sobre la pista, sin alardes pero con un Jimbee ligeramente superior.

Roja a Rivillos

La segunda mitad arrancó con un guion que pudo sentenciar el choque. Rivillos vio la segunda cartulina amarilla y Palma quedó en inferioridad durante dos minutos. El Jimbee tuvo entonces la gran oportunidad de abrir brecha. Pablo Ramírez, Mellado y Waltinho dispusieron de ocasiones claras para el 2-0, pero la falta de acierto mantuvo con vida al conjunto balear, que supo resistir ese momento crítico.

Y Palma no perdonó. Poco después, Fabinho ejecutó una falta y Allison, metiendo el pie, desvió el balón lo justo para batir a Chemi, que estaba haciendo un partidazo, y establecer el empate. El partido entró entonces en una fase de máxima igualdad, con alternativas y tensión creciente. Chemi volvió a erigirse en un muro, sosteniendo al Jimbee con intervenciones de enorme mérito que evitaron el 1-2.

Cuando el encuentro se acercaba a su desenlace, volvió a aparecer la pizarra de Duda. Una acción ensayada desde saque de banda permitió a Osamanmusa ganar la posición y adelantar de nuevo al Jimbee a falta de tres minutos. Palma apostó entonces por el portero-jugador y, cuando el título parecía al alcance de la mano, Ernesto empató a 14 segundos del final, enviando la final a una prórroga cargada de nervios y épica.

Sentenció Cortés

Lejos de venirse abajo, el Jimbee demostró por qué es campeón. En el primer tiempo extra, Fran Cortés firmó una acción individual de altísimo nivel, se perfiló en la frontal y cruzó un disparo imparable para el 3-2. Apenas un minuto después, el propio Cortés volvió a mostrar sangre fría desde el doble penalti para ampliar la ventaja y encarrilar definitivamente el título.

Con Palma volcado y de nuevo con portero-jugador, Waltinho puso la guinda en el último minuto con un disparo desde su propio campo a portería vacía, sellando el 5-2 definitivo y desatando la celebración cartagenera.

El Jimbee Cartagena levanta así su tercera Supercopa de España consecutiva, un logro extraordinario que engrandece aún más el palmarés del club y refuerza su condición de gigante del fútbol sala nacional. El primer título de la temporada ya viaja a Cartagena. Y no parece que vaya a ser el último.

Cortés, MVP

El Jimbee se proclamó campeón de la Supercopa de España y alcanzó un hito reservado hasta ahora a dos históricos del fútbol sala nacional: Caja Segovia y Movistar Inter, los únicos que habían logrado levantar el trofeo en tres ocasiones seguidas. El conjunto cartagenero entra así en un selecto club y refuerza su estatus como uno de los grandes dominadores del panorama actual.

Este título tiene un nombre propio: Fran Cortés. El ala almeriense ya dejó su sello en la semifinal ante Peñíscola con el primer gol del encuentro, aunque su participación se vio truncada en el minuto 14 tras ser expulsado por doble amonestación. Al no tratarse de una roja directa, pudo disputar la gran final frente a un Palma Futsal que continúa sin estrenar su palmarés nacional. Allí, Cortés firmó una actuación estelar, anotando un ‘hat-trick’ decisivo que allanó el camino hacia el título y convirtió su elección como MVP de la Supercopa en una decisión prácticamente inevitable.

Duda: «Es muy difícil lo que hemos hecho»

Duda se mostró orgulloso y feliz en rueda de prensa por el título conseguido. «Felicitar a Palma, que ha hecho un gran partido. En la prórroga hemos estado más acertados y hemos mantenido mejor el balón, sobre todo con Miguel (Mellado). Durante el partido lo cierto es que ha estado muy equilibrado, con acciones para ambos lados. Ha sido un partido muy bonito y creo que hemos estado muy listos en acciones que habíamos preparado y que el equipo ha cumplido a rajatabla». Sobre aspectos concretos del partido, el técnico se ha centrado sobre todo en la faceta defensiva: «Hemos solventado las subidas de Dennis, aunque nos ha costado con Alisson». Sobre el título, lo tiene claro: «Supone que es historia, porque es muy complicado ganar tres veces el mismo torneo y en una época del año difícil, porque vienes de Navidad y de concentraciones de selecciones. Es muy meritorio por parte de este grupo de jugadores, que están consiguiendo un nivel de fe y concentración que es fundamental»