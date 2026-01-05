Fútbol sala
ElPozo-Santa Coloma, con entrada gratuita para los menores
El partido se disputa este martes 6 de enero, día de los Reyes Mayos, a las seis de la tarde
ElPozo Murcia, después de un fin de semana de descanso por la celebración de la Supercopa de España que ganó el Jimbee Cartagena, afronta este martes 6 de enero, día de los Reyes Magos, el primero de los dos partidos que tiene esta semana, correspondientes ambos a la segunda vuelta del campeonato de liga en Primera División.
El club, aprovechando la festividad, ha tenido la iniciativa de invitar a los menores de 16 años al encuentro, para los que también habrá roscones gratuitos y sorpresas del parque Terra Natura. Las localidades para los adultos cuestan a 10 euros.
Además, la piloto de motociclismo ceheginera Ana Carrasco, doble campeona del mundo, será la encargada de realizar el saque de honor del choque.
Los murcianos inician así la segunda vuelta después de proclamarse campeones de invierno. Lo hacen con 36 puntos, tres más que su más inmediato perseguidor, el Barça (33), y sin conocer la derrota en los últimos catorce partidos. Para encontrar el único duelo donde cayeron los de Josan González hay que remontarse a la primera jornada de liga contra el Córdoba en el Palacio de los Deportes. Este sábado tendrán un segundo compromiso, visitando en la jornada 17 al Movistar Inter, que se jugará a partir de las dos de la tarde y será ofrecido por Teledeporte.
