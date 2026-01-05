El Cieza asalta el Playasol y se mantiene en lo más alto

El Cieza dio un golpe de autoridad en el siempre exigente campo del PlayaSol al imponerse por 1-2 al Bala Azul en un encuentro de esos que marcan trayectorias y explican por qué los esparteros se mantienen firmes en lo más alto de la clasificación. Un triunfo trabajado y sufrido.

El conjunto dirigido por Ranko Despotovic salió con las ideas claras y supo golpear en los momentos clave. En la primera mitad, Domi abrió el marcador tras aprovechar un balón suelto y batir a Emilio, que nada pudo hacer ante la precisión del remate. El tanto dio serenidad al Cieza, que manejó el ritmo del partido con oficio y madurez.

Tras el descanso llegó uno de los momentos de la tarde. Esteban, desde la frontal del área, se sacó de la bota un disparo certero y ajustado que se coló lejos del alcance de Emilio, guardameta local. Un auténtico golazo que parecía encarrilar definitivamente el encuentro y premiaba el buen hacer visitante.

Sin embargo, el Bala Azul no se rindió. A la salida de un córner, Juan Camilo recortó distancias con el 1-2 y devolvió la esperanza a los de David Cano. A partir de ahí, el partido se convirtió en un ejercicio de resistencia para el líder. El Bala Azul se volcó con todo, encerrando por momentos a un Cieza que tuvo que emplearse a fondo en defensa, mostrando una solidez encomiable.

Los minutos finales fueron de asedio total, con varios saques de esquina consecutivos y hasta el propio Emilio incorporándose al remate en la última acción. Pero el marcador ya no se movió. El Cieza supo sufrir y resistir para llevarse tres puntos de oro.

Con esta victoria, el Cieza se mantiene como líder y refuerza su candidatura al ascenso. Ganar en campos así, en partidos tan ásperos y exigentes, es donde se consiguen los objetivos. Y el Cieza volvió a demostrar por qué es, hoy por hoy, el máximo favorito del grupo.