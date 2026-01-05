Fútbol
El Cieza asalta el Playasol y se mantiene en lo más alto
El triunfo por 1-2 ante el Bala Azul, en un choque en el que el cuadro local no se rindió, reafirma el liderato del conjunto espartero
El Cieza dio un golpe de autoridad en el siempre exigente campo del PlayaSol al imponerse por 1-2 al Bala Azul en un encuentro de esos que marcan trayectorias y explican por qué los esparteros se mantienen firmes en lo más alto de la clasificación. Un triunfo trabajado y sufrido.
El conjunto dirigido por Ranko Despotovic salió con las ideas claras y supo golpear en los momentos clave. En la primera mitad, Domi abrió el marcador tras aprovechar un balón suelto y batir a Emilio, que nada pudo hacer ante la precisión del remate. El tanto dio serenidad al Cieza, que manejó el ritmo del partido con oficio y madurez.
Tras el descanso llegó uno de los momentos de la tarde. Esteban, desde la frontal del área, se sacó de la bota un disparo certero y ajustado que se coló lejos del alcance de Emilio, guardameta local. Un auténtico golazo que parecía encarrilar definitivamente el encuentro y premiaba el buen hacer visitante.
Sin embargo, el Bala Azul no se rindió. A la salida de un córner, Juan Camilo recortó distancias con el 1-2 y devolvió la esperanza a los de David Cano. A partir de ahí, el partido se convirtió en un ejercicio de resistencia para el líder. El Bala Azul se volcó con todo, encerrando por momentos a un Cieza que tuvo que emplearse a fondo en defensa, mostrando una solidez encomiable.
Los minutos finales fueron de asedio total, con varios saques de esquina consecutivos y hasta el propio Emilio incorporándose al remate en la última acción. Pero el marcador ya no se movió. El Cieza supo sufrir y resistir para llevarse tres puntos de oro.
Con esta victoria, el Cieza se mantiene como líder y refuerza su candidatura al ascenso. Ganar en campos así, en partidos tan ásperos y exigentes, es donde se consiguen los objetivos. Y el Cieza volvió a demostrar por qué es, hoy por hoy, el máximo favorito del grupo.
