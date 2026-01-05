El año se inicia sin victorias de los equipos de la Región en División de Honor juvenil

Se llegó al ecuador del campeonato en el grupo VII de la máxima categoría de División de Honor juvenil con la disputa de la decimoquinta jornada de liga.

La primera del año acabó sin victorias para los equipos murcianos. El Murcia Promises acaba la primera vuelta en la tercera posición. En esta ocasión no pasó del empate ante el Castellón. No hubo goles pero si alguien mereció el triunfo, fue el equipo murciano.

Solo faltó la salsa del fútbol, los goles, en el Albacete-UCAM, pero menos esto, hubo de todo. El colegiado cobró mucho protagonismo y eso no habla muy bien de él. Mostró un total de trece cartulinas amarillas y una roja. Increíble. Al menos ese punto sirve para que los universitarios terminen en la cuarta posición la primera vuelta.

Otra decepción del Real Murcia al perder en su campo ante el Alboraya. Traspié inesperado. Al descanso se llegó sin goles. En el minuto 50 se adelantó el equipo valenciano. Empató Reyes de penalti a los 63. A seis del final, visitantes lograron el gol del triunfo.

Tampoco hubo buenas noticias para el Pinatar ya que perdió con el Roda. Los de Castellón marcaron los tres primeros goles en los minutos 7, 45 y 69. El gol del honor lo hizo Ossama a falta de cuatro para el final.