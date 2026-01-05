Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La resaca de las navidades llega cargada de acontecimientos deportivos. Además de la Supercopa de España de fútbol, habrá doble jornada de fútbol sala tanto para ElPozo como para el Jimbee Cartagena, campeón de la Supercopa. En baloncesto, el Hozono Jairis también tiene dos partidos, jugándose en el primero de ellos ser cabeza de serie en el sorte de la Copa de la Reina. Además, el UCAM Murcia visitará al Surne Bilbao el próximo sábado. En fútbol, tanto FC Cartagena como Real Murcia jugarán el próximo domingo ante sus aficionados, los albinegros contra el Ibiza, y los granas, contra el Hércules en un derbi de rivalidad. Carlos Alcaraz tendrá el primer partido de 2026, aunque no será oficial, sino una exhibición contra Jannik Sinner en Seúl. Y en fútbol sala femenino, el día de Reyes nos trae un STV Roldán-LBTL Alcantarilla.
Lunes, 5 de enero
MOTOR: Dakar
Segunda etapa (Teledeporte) 21:00
Martes, 6 de enero
FÚTBOL SALA: Primera División
ElPozo Murcia-Santa Coloma (LaLiga+) 18:00
Primera División femenina
STV Roldán-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 19:00
FÚTBOL: Copa del Rey
Granada-Rayo Vallecano (Movistar) 19:00
Miércoles, 7 de enero
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee Cartagena-Noia (LaLiga+) 20:30
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Kutxabank Araski-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00
FÚTBOL: Copa del Rey
Sorteo de octavos de final (Teledeporte) 13:00
Supercopa de España, semifinal
Barcelona - Athletic (Movistar) 20:00
Jueves, 8 de enero
FÚTBOL: Supercopa de España, semifinales
Atlético-Real Madrid (Movistar) 21:00
Viernes, 9 de enero
FÚTBOL: Primera División
Getafe-Real Sociedad (DAZN) 21:00
Sàbado, 10 de enero
BALONCESTO: Liga ACB
Surne Bilbao-UCAM Murcia (DAZN/M+) 19:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Movistar Inter-ElPozo (Teledeporte) 14:00
Alzira-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 20:00
Primera División femenina
Esplugues-STV Roldán (RFEF.es) 16:00
Segunda División masculina
Leganés-Zambú Pinatar 19:30
FÚTBOL: Liga F
Alhama ElPozo-Eibar (DAZN) 12:00
Primera División
Real Oviedo-Betis (Movistar) 14:00
Villarreal-Alavés (DAZN) 16:15
Girona-Osasuna (Movistar) 18:30
Valencia-Elche (DAZN) 21:00
TENIS: Exhibición en Seúl
Carlos Alcaraz-Sinner (Movistar) 8:00
Domingo, 11 de enero
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Ibiza (LaLiga+/IB3) 12:00
Real Murcia-Hércules (LaLiga+/M+/La 7) 18:00
Segunda RFEF
Estepona-Minera 12:00
Melilla-Yeclano Deportivo 12:00
Puente Genil-Lorca Deportiva 12:00
Antoniano-UCAM Murcia 12:30
Águilas-Linares 17:00
Primera División
Rayo Vallecano-Mallorca (Movistar) 14:00
Levante-Espanyol (DAZN) 16:15
Supercopa de España
Final (Movistar) 20:00
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Lointek (FEB.es) 13:00
Primera FEB
Melilla-Caesa Cartagena (LaLiga+) 12:00
Segunda FEB
Amics Castelló-Ciudad Molina 12:00
FÚTBOL SALA: Primera División femenina
LBTL Alcantarilla-Les Corts (RFEF.es) 12:30
