Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jimbe Cartagena-PalmaBaliza V16Borrasca FrancisReal MurciaVenezuela
instagramlinkedin

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

El derbi regional, en imágenes

El derbi regional, en imágenes / Iván Urquízar

Dioni García

Dioni García

La resaca de las navidades llega cargada de acontecimientos deportivos. Además de la Supercopa de España de fútbol, habrá doble jornada de fútbol sala tanto para ElPozo como para el Jimbee Cartagena, campeón de la Supercopa. En baloncesto, el Hozono Jairis también tiene dos partidos, jugándose en el primero de ellos ser cabeza de serie en el sorte de la Copa de la Reina. Además, el UCAM Murcia visitará al Surne Bilbao el próximo sábado. En fútbol, tanto FC Cartagena como Real Murcia jugarán el próximo domingo ante sus aficionados, los albinegros contra el Ibiza, y los granas, contra el Hércules en un derbi de rivalidad. Carlos Alcaraz tendrá el primer partido de 2026, aunque no será oficial, sino una exhibición contra Jannik Sinner en Seúl. Y en fútbol sala femenino, el día de Reyes nos trae un STV Roldán-LBTL Alcantarilla.

Lunes, 5 de enero

MOTOR: Dakar

Segunda etapa (Teledeporte) 21:00

Martes, 6 de enero

FÚTBOL SALA: Primera División

ElPozo Murcia-Santa Coloma (LaLiga+) 18:00

Primera División femenina

STV Roldán-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 19:00

FÚTBOL: Copa del Rey

Granada-Rayo Vallecano (Movistar) 19:00

Miércoles, 7 de enero

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee Cartagena-Noia (LaLiga+) 20:30

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Kutxabank Araski-Hozono Jairis (FEB.es) 20:00

LAs imágenes más destacadas del Hozono Jairis-Leganés

LAs imágenes más destacadas del Hozono Jairis-Leganés / Juan Carlos Caval

FÚTBOL: Copa del Rey

Sorteo de octavos de final (Teledeporte) 13:00

Supercopa de España, semifinal

Barcelona - Athletic (Movistar) 20:00

Jueves, 8 de enero

FÚTBOL: Supercopa de España, semifinales

Atlético-Real Madrid (Movistar) 21:00

Viernes, 9 de enero

FÚTBOL: Primera División

Getafe-Real Sociedad (DAZN) 21:00

Sàbado, 10 de enero

BALONCESTO: Liga ACB

Surne Bilbao-UCAM Murcia (DAZN/M+) 19:00

Las imágenes del UCAM Murcia - Real Madrid

Las imágenes del UCAM Murcia - Real Madrid / Israel Sánchez

FÚTBOL SALA: Primera División

Movistar Inter-ElPozo (Teledeporte) 14:00

Alzira-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 20:00

Primera División femenina

Esplugues-STV Roldán (RFEF.es) 16:00

Segunda División masculina

Leganés-Zambú Pinatar 19:30

FÚTBOL: Liga F

Alhama ElPozo-Eibar (DAZN) 12:00

Primera División

Real Oviedo-Betis (Movistar) 14:00

Villarreal-Alavés (DAZN) 16:15

Girona-Osasuna (Movistar) 18:30

Valencia-Elche (DAZN) 21:00

TENIS: Exhibición en Seúl

Carlos Alcaraz-Sinner (Movistar) 8:00

Carlos Alcaraz besa el trofeo del último US Open

Carlos Alcaraz besa el trofeo del último US Open / Javier Rojas

Domingo, 11 de enero

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Ibiza (LaLiga+/IB3) 12:00

Real Murcia-Hércules (LaLiga+/M+/La 7) 18:00

Segunda RFEF

Estepona-Minera 12:00

Melilla-Yeclano Deportivo 12:00

Puente Genil-Lorca Deportiva 12:00

Antoniano-UCAM Murcia 12:30

Águilas-Linares 17:00

Primera División

Rayo Vallecano-Mallorca (Movistar) 14:00

Levante-Espanyol (DAZN) 16:15

Supercopa de España

Final (Movistar) 20:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Lointek (FEB.es) 13:00

Primera FEB

Melilla-Caesa Cartagena (LaLiga+) 12:00

Segunda FEB

Amics Castelló-Ciudad Molina 12:00

FÚTBOL SALA: Primera División femenina

LBTL Alcantarilla-Les Corts (RFEF.es) 12:30

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents